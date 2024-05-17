《神州債市》財政部：超長期特別國債經銀行間債市櫃台或券商購買

《經濟通通訊社１７日專訊》中國財政部今日招標首發４００億元人民幣３０年期特別國債

，加權中標收益率２﹒５７％，優於市場預期的２﹒５５％。



＊今年發行超長期特別國債為記帳式國債＊



財政部表示，今年發行的超長期特別國債為記帳式國債，有２０年、３０年、５０年三個期

限品種，具體購買操作按記帳式國債購買流程辦理。個人投資者可以通過全國銀行間債券市場櫃

台業務開辦機構購買，也可以通過在證券交易所開展債券經紀業務的證券公司購買。

財政部表示，個人投資者購買記帳式國債，可以提前通過全國銀行間債券市場櫃台業務開辦

機構任一網點櫃台、網上銀行或手機銀行，開立個人債券帳戶和資金帳戶，並開通記帳式國債交

易業務；也可以提前在證券公司開立普通Ａ股證券帳戶和資金帳戶。

全國銀行間債券市場櫃台業務開辦機構根據市場需求，自主選擇一定債券品種供投資者購買

，個人投資者可通過其網點櫃台、網上銀行或手機銀行購買。在證券交易所上市交易的記帳式國

債，個人投資者可通過證券公司網點或證券公司Ａｐｐ購買。每期記帳式國債發行前，財政部會

提前在財政部網站「政府債券管理」專題欄發行公告中公布發行日期、發行規模等，發行利率於

招標結束後當日公布，個人投資者可登陸查詢。



＊本期國債５月２０日起計息，每半年支付一次利息＊



記帳式國債在一級市場通過記帳式國債承銷團主要面向機構投資者發行，並在中央結算公司

以電子記帳方式記錄債權。上市後，個人投資者也可在二級市場向機構投資者購買。記帳式國債

的交易價格隨市場行情波動，投資者買入後，可能因價格上漲獲得交易收益，也可能因價格下跌

面臨虧損風險。因此，不以持有到期而以交易獲利為目的的記帳式國債個人投資者應具有一定投

資經驗和風險承擔能力。

本期國債於招標結束至２０２４年５月２０日進行分銷，５月２２日起上市交易。本期國債

自２０２４年５月２０日開始計息，每半年支付一次利息，付息日為每年５月２０日（節假日順

延，下同）和１１月２０日，２０５４年５月２０日償還本金並支付最後一次利息。（ｓｌ）

