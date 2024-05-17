【大國博弈】中美軍方代表視頻通話，討論台海南海及俄羅斯等議題

《經濟通通訊社１７日專訊》中國國防部網站發文指，中央軍委國際軍事合作辦公室領導昨

（１６日）晚應約同美國助理國防部長視頻通話。

文章引述中方指出，在兩國元首戰略引領下，中美兩軍加強溝通交流，為兩軍關係注入積極

因素，局面來之不易、值得雙方珍惜。兩軍應堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，這才是正確

的相處之道。



＊如美方堅持在亞太部署陸基中導，中方必將反制＊



中方強調，美台軍事勾連、「台獨」勢力分裂行徑是破壞當前台海穩定的主要亂源，中國軍

隊捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移；美方插手慫恿「代理人」在南海搬弄是非、挑起爭

端，中方維權行動完全正當合法；美方部署陸基中導嚴重危害地區安全，如果一意孤行，必將遭

到中方堅決反制。雙方還就其他問題交換了意見。

與此同時，美國國防部１６日發布消息指，美國防部印太安全事務助理部長伊萊．拉特納

（Ｅｌｙ Ｒａｔｎｅｒ）與中央軍委國際軍事合作辦公室主任李斌，在一場視頻會議中討論了

包括俄羅斯和北韓在內的地區和全球安全問題。美方代表就中國在南海對菲律賓船隻採取的危險

行動表示關切，並與中方代表討論了俄朝關係，以及就中國通過在烏克蘭衝突中予以協助而疑似

支持俄羅斯國防工業基地表達嚴重關切。美方代表還指出了維護台海和平與穩定的重要性。

此前外電引述美國官員表示，美國國防部長奧斯汀預計本月底在新加坡出席香格里拉對話期

間，與中國防長董軍會面。若成事，這將是中美防長兩年來首次重大的面對面交流。董軍與奧斯

汀上月中曾進行視像通話，是兩國軍方高層自２０２２年１１月以來再次互動，被視為兩軍恢復

全面溝通。（ｓｌ）

