【ＦＯＣＵＳ】「樓熊」續累經濟，官方接連出招

【ＦＯＣＵＳ】跌跌不休的新建商品住宅售價，４月錄９年來最大環比跌幅，加上暴跌的銷

售額５月持續惡化，「熊蹤」威脅民眾切身利益和經濟社會發展大局，勢需中央出手統籌協調。

就在數據公布數小時後，國務院、人民銀行連發三箭，愈加放大市場對周五（１７日）下午吹風

會更多「暖風」政策細節的期待。



＊消費增速一年半最慢，汽車銷量跳水＊



中國主要經濟指標４月再顯好壞參半。國統局今早公布，規模以上工業增加值按年增

６﹒７％（預期：５﹒５％），續擔綱房地產引擎熄火後的經濟新動力。４月政府債發行淨減少

９８４億元的背景下，首４月基礎設施投資增速放緩至６％，整體固投增速４﹒２％（預期

：４﹒６％）。

至於消費，清明小長假的火熱出遊潮之後，傳統「一節淡三墟」效應拖累社會消費品零售總

額大幅回落至３﹒５７萬億元，為過去一年最低，按年增速２﹒３％（預期：３﹒８％）亦是

２０２２年１２月以來最慢。

值得留意的是，４月汽車銷售額跳水至３５０３億元，為２０２２年５月以來單月新低，背

後固然有當月底汽車「以舊換新」補貼政策出台前的觀望效應，但首季全行業產能利用率驟降至

６４﹒９（通常７５％被視作 「產能過剩警戒線」），以及造車新勢力之一的理想大幅調降今

年銷量預期，或暗示下半年增速承壓。



＊商品住宅量價齊跌，衍生負反饋循環＊



再看眼下經濟最大拖累的房地產，國統局數據顯示，４月商品住宅量價齊跌，其中銷售額按

年跌近２９％，７０大中城市價格按月跌０﹒６％，為２０１４年１１月以來最快。另據

Ｗｉｎｄ對２１個主要城市的調查顯示，５月上旬，新屋銷售跌幅由４月的－３８﹒９％續惡化

至－５０﹒６％。

３﹒９億平米待售商品住宅，衍生出一系列房價尋底、財富縮水、收入不穩、信貸崩塌等的

負反饋循環，盡管最新商品房總庫存較３月底７﹒４８億平米的峰值略降２８０萬平米，但要徹

底趕走「樓熊」，勢需中央出手統籌協調。

巧合的是，國務院、人行今日上午連發三箭，包括召開全國保交房工作視頻會議，允許商品

房庫存較多城市的政府，「酌情以合理價格收購部分商品房用作保障性住房」；取消首套、二套

房個人房貸利率下限，降低首套、二套房個人房貸首付比例；下調個人住房公積金貸款利率以及

降低首套房。

不過，能否真正扭轉乾坤，仍視乎官方真金白銀「收儲」存量房如何定價、資金何來、規模

多大。

