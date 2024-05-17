【汽車新勢力】特斯拉據報正推進中國數據計劃，助ＦＳＤ全球開發

《經濟通通訊社１７日專訊》特斯拉正積極推動其完全自動駕駛（ＦＳＤ）技術軟件在全球

落地，包括推動ＦＳＤ入華。據《路透》引述消息人士稱，特斯拉正推進一項計劃－－利用來自

中國的數據來推動其自動駕駛系統的全球開發，而這些數據可以在中國處理。不過，在特斯拉爭

取更充分地利用在中國境內收集的汽車駕駛數據來開發用於駕駛的人工智能（ＡＩ）之際，美國

政府正試圖遏制美國公司向中國轉移ＡＩ技術。



＊擬在中國建數據中心，並尋求傳輸數據到國外＊



知情人士指出，特斯拉一直在制定於中國建立數據中心的計劃，以訓練更完全自動駕駛汽車

所需的算法，直到最近則專注於爭取獲得中國監管機構的批准，以便將在中國境內收集的汽車駕

駛數據傳輸到國外，用於其ＦＳＤ系統。目前尚不清楚特斯拉是否會同時採用「數據傳輸」和「

本地數據中心」這兩種方案來處理來自中國的自動駕駛數據，或者特斯拉是否正在制定並行計劃

作為對沖。

知情人士又提到，特斯拉ＣＥＯ馬斯克上月底旋風訪華見中國國務院總理李強時，除了表達

希望特斯拉的數據傳輸順利獲得許可外，還提到了特斯拉在中國投資數據中心的可能性，並討論

了特斯拉將ＦＳＤ系統授權給中國電動汽車製造商的可能性。



＊設數據中心需與中企合作，硬件擬向英偉達採購＊



在中國建立一個用於ＦＳＤ開發的數據中心，將需要特斯拉與一家中國合作夥伴合作。馬斯

克曾在上月表示，特斯拉正與一家主要汽車製造商就ＦＳＤ授權進行談判，但並無透露公司名字

。

此外，特斯拉計劃中的中國數據中心還存在潛在的硬件採購挑戰。據一位了解討論情況的人

士透露，特斯拉已與Ｎｖｉｄｉａ（英偉達）就採購圖形處理單元用於中國數據中心一事進行了

討論。不過，美國制裁措施禁止Ｎｉｖｉｄｉａ及其合作夥伴在中國銷售其最先進的芯片。

特斯拉一直未能在中國提供完整版的ＦＳＤ。該系統售價約９０００美元。在比亞迪

（０１２１１）（深：００２５９４）等中國競爭對手的壓力下，特斯拉的營收和利潤都受到擠

壓，如果ＦＳＤ在中國獲得更廣闊的市場，將提振特斯拉的營收和利潤。

報道指出，特斯拉、Ｎｖｉｄｉａ及國新辦都沒有回應置評請求。（ｓｌ）

