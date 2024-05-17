【聚焦人幣】外匯局：４月銀行結售匯逆差３８１億美元

《經濟通通訊社１７日專訊》國家外匯管理局公布，２０２４年４月，銀行結匯１２３３６

億元（人民幣．下同），售匯１５０３６億元。１－４月，銀行累計結匯５０８５０億元，累計

售匯５５３１２億元。

按美元計值，４月銀行結匯１７３７億美元，售匯２１１８億美元。１－４月，銀行累計結

匯７１５９億美元，累計售匯７７８８億美元。根據計算，４月銀行結售匯逆差３８１億美元，

上月為逆差１６７億美元；１－４月銀行結售匯逆差６２９億美元。

４月，銀行代客涉外收入４２０４３億元，對外付款４４７５４億元。１－４月，銀行代客

累計涉外收入１５９８４９億元，累計對外付款１６２３３８億元。

按美元計值，４月銀行代客涉外收入５９２１億美元，對外付款６３０３億美元。１－４月

，銀行代客累計涉外收入２２５０７億美元，累計對外付款２２８５８億美元。



＊４月外資淨買入境內股票涉４５１億元＊



外匯局表示，２０２４年４月，中國跨境資金流動受到多重因素影響。其中，外貿發展向好

態勢明顯，貨物貿易跨境收支順差保持較高規模，繼續發揮穩定跨境資金流動的基本盤作用；外

資積極配置人民幣資產，４月境外投資者淨買入境內債券、股票分別為１２４７億和４５１億元

。此外，４月跨境外幣收支基本平衡，跨境人民幣淨流出增多，主要體現了人民幣融資成本相對

較低的影響。

外匯局又指，５月以來內外部環境持續改善，跨境資金流動更趨均衡。未來，隨著中國經濟

運行中的積極因素持續增多，基本面對外匯市場的支撐作用將進一步增強，有助於中國跨境資金

流動更加均衡。

