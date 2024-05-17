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AH股新聞

17/05/2024 17:26

【聚焦人幣】外匯局：４月銀行結售匯逆差３８１億美元

　　《經濟通通訊社１７日專訊》國家外匯管理局公布，２０２４年４月，銀行結匯１２３３６
億元（人民幣．下同），售匯１５０３６億元。１－４月，銀行累計結匯５０８５０億元，累計
售匯５５３１２億元。
　　按美元計值，４月銀行結匯１７３７億美元，售匯２１１８億美元。１－４月，銀行累計結
匯７１５９億美元，累計售匯７７８８億美元。根據計算，４月銀行結售匯逆差３８１億美元，
上月為逆差１６７億美元；１－４月銀行結售匯逆差６２９億美元。
　　４月，銀行代客涉外收入４２０４３億元，對外付款４４７５４億元。１－４月，銀行代客
累計涉外收入１５９８４９億元，累計對外付款１６２３３８億元。
　　按美元計值，４月銀行代客涉外收入５９２１億美元，對外付款６３０３億美元。１－４月
，銀行代客累計涉外收入２２５０７億美元，累計對外付款２２８５８億美元。
　
＊４月外資淨買入境內股票涉４５１億元＊
　
　　外匯局表示，２０２４年４月，中國跨境資金流動受到多重因素影響。其中，外貿發展向好
態勢明顯，貨物貿易跨境收支順差保持較高規模，繼續發揮穩定跨境資金流動的基本盤作用；外
資積極配置人民幣資產，４月境外投資者淨買入境內債券、股票分別為１２４７億和４５１億元
。此外，４月跨境外幣收支基本平衡，跨境人民幣淨流出增多，主要體現了人民幣融資成本相對
較低的影響。
　　外匯局又指，５月以來內外部環境持續改善，跨境資金流動更趨均衡。未來，隨著中國經濟
運行中的積極因素持續增多，基本面對外匯市場的支撐作用將進一步增強，有助於中國跨境資金
流動更加均衡。

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