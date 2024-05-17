【大國博弈】美斥不能在俄歐間左右逢源，北京轟勿離間中歐關係

《經濟通通訊社１７日專訊》俄羅斯總統普京昨（１６日）起國事訪問中國兩天，昨與中國

國家主席習近平會談並簽署了深化兩國關係的聯合聲明，而聯合聲明中有頗大篇幅批判美國，並

提到中俄將加強協調配合，應對美國對中俄的「雙遏制」政策。美國國務院副發言人帕特爾

（Ｖｅｄａｎｔ Ｐａｔｅｌ）指中俄聯合聲明沒有新意，重申不能接受中國企業協助俄羅斯發

動烏克蘭戰爭，斥中國不能「魚與熊掌兼得」－－不能既希望與歐洲和其他國家建立更好的關係

，同時又繼續支持長期以來對歐洲安全的最大威脅。

在北京，外交部發言人汪文斌今日在例行記者會上回應稱，美方的邏輯是非黑即白，這是一

種尋找敵人而不是尋求和平的態度，是冷戰思維的延續。事實上，美方的冷戰思維，對烏克蘭危

機的爆發和加劇負有不可推卸的責任。

汪文斌強調，「解鈴還需繫鈴人」，中方奉勸美方，不要再向中方甩鍋，也不要試圖在中歐

之間打楔子，更不要繼續拱火澆油，還是為政治解決烏克蘭危機做點實事。

汪文斌同時指出，中方不是烏克蘭危機的製造者和當事方，強調中國始終站在和平與對話一

邊，始終致力於勸和促談，積極支持構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。（ｓｌ）

