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AH股新聞

17/05/2024 15:20

【提振內房】官媒：更多國資將收購存量房，盤活存量房及租房市場

　　《經濟通通訊社１７日專訊》全國切實做好保交房工作視頻會議今日上午在京召開，國務院
宣布，商品房庫存較多城市，政府可「以需定購」，酌情以合理價格收購部分商品房用作保障性
住房。與此同時，人民銀行宣布下調個人住房貸款最低首付比例和住房公積金貸款利率，並取消
商業性個人住房貸款利率政策下限。
　　住建部旗下《中國房地產報》在官方微信公眾號發表題為《央行率先行動！樓市進入重大歷
史時刻！重磅政策將應出盡出》的文章稱，今日「注定是中國房地產史上最濃墨重彩的一天」，
市場期待今日這場高規格的重磅會議召開後，消化存量房產和優化增量住房的政策措施將會快速
有力出台。
　
＊「保交房」救助範圍將進一步擴大＊
　
　　文章並指，有消息稱，住建部、國家金監總局、國有商業大行等各部委及機構已分別抽調各
自在房地產領域內的骨幹人員，成立聯合工作組；「保交房」救助範圍將進一步擴大，收購存量
住房的辦法也在醞釀中，而杭州已經發布收儲政策措施，在全國先走一步。從各地披露的方案和
試點後的效果來看，可以肯定的是，未來還會有更多城市的國資下場收購存量房，圍繞當地居民
的真實需求，採用不同機制，盤活存量房以及租房市場。
　　杭州市臨安區住建局周二（１４日）發布公告稱，擬在區範圍內收購不超過１萬平方米的商
品住房用作公共租賃住房，以整幢作為基本收購單位，單套建築面積不超過７０平方米，並需搭
配一定比例車位，而且須為現房或一年內具備交付條件的期房；收購價格最高限價不超過周邊房
源、車位的評估價。（ｓｌ）

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