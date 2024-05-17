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AH股新聞

17/05/2024 07:53

《國企紅籌》紫金礦業（２８９９）５年規劃指標力爭提前２年實現

　　《經濟通通訊社１７日專訊》紫金礦業（０２８９９）（滬：６０１８９９）公布，未來５
年主要礦產品產量規劃指標，並提出力爭將２０３０年主要經濟指標提前２年至２０２８年實現
，指標包括銅、金礦產品產量進入全球３至５位，鋰進入全球前１０位。
　　該集團指，進一步細化未來５年主要礦產品產量規劃指標，估計在２０２８年，包括礦產銅
產量１５０萬至１６０萬噸，礦產金１００至１１０噸，礦產銀６００至７００噸等。（ｗｈ）

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