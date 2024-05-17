《國企紅籌》紫金礦業（２８９９）５年規劃指標力爭提前２年實現

《經濟通通訊社１７日專訊》紫金礦業（０２８９９）（滬：６０１８９９）公布，未來５
年主要礦產品產量規劃指標，並提出力爭將２０３０年主要經濟指標提前２年至２０２８年實現
，指標包括銅、金礦產品產量進入全球３至５位，鋰進入全球前１０位。
該集團指，進一步細化未來５年主要礦產品產量規劃指標，估計在２０２８年，包括礦產銅
產量１５０萬至１６０萬噸，礦產金１００至１１０噸，礦產銀６００至７００噸等。（ｗｈ）
etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情
17/05/2024 07:53
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年主要礦產品產量規劃指標，並提出力爭將２０３０年主要經濟指標提前２年至２０２８年實現
，指標包括銅、金礦產品產量進入全球３至５位，鋰進入全球前１０位。
該集團指，進一步細化未來５年主要礦產品產量規劃指標，估計在２０２８年，包括礦產銅
產量１５０萬至１６０萬噸，礦產金１００至１１０噸，礦產銀６００至７００噸等。（ｗｈ）
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