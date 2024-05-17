《國企紅籌》紫金礦業（２８９９）５年規劃指標力爭提前２年實現

《經濟通通訊社１７日專訊》紫金礦業（０２８９９）（滬：６０１８９９）公布，未來５

年主要礦產品產量規劃指標，並提出力爭將２０３０年主要經濟指標提前２年至２０２８年實現

，指標包括銅、金礦產品產量進入全球３至５位，鋰進入全球前１０位。

該集團指，進一步細化未來５年主要礦產品產量規劃指標，估計在２０２８年，包括礦產銅

產量１５０萬至１６０萬噸，礦產金１００至１１０噸，礦產銀６００至７００噸等。（ｗｈ）

