《債務風險》東方資管報告：今年內地銀行處置不良貸款緊迫性更強

《經濟通通訊社２０日專訊》中國東方資管發布的２０２４年度《中國金融不良資產市場調

查報告》顯示，受新冠疫情衝擊、地緣政治衝突、房地產市場調整等多重因素疊加影響，中國經

濟面臨多重壓力，銀行業金融機構資產質量承壓，預計今年不良資產規模將持續增長，商業銀行

處置不良貸款的緊迫性增強，但處置難度有所提高。

多數受訪者認為，２０２３年商業銀行不良率的公開數據被小幅低估，關注類貸款轉變為不

良貸款的比例為２０％至３０％。與２０２３年相比，２０２４年受訪者所在銀行新增不良貸款

規模將小幅增加。

受訪者認為，不良資產壓力上升是２０２４年中小銀行金融機構面臨的最大風險。在當前區

域經濟分化背景下，部分中小銀行經營效益下滑壓力較大，風險管控壓力上升，面臨一些風險隱

患，處置壓力最大的銀行類型是城市商業銀行和農村商業銀行。

截至２０２３年三季度末，城市商業銀行不良貸款率為１﹒９１％，農村商業銀行不良貸款

率為３﹒１８％，均明顯高於其他類型商業銀行。

受訪者還表示，與２０２３年相比，２０２４年商業銀行不良資產處置難度有所提高。課題

組認為主要原因有兩個方面，一是商業銀行推出的不良資產包質量下降。多數受訪者認為其所在

銀行２０２４年向市場推出的不良資產包質量更多為損失類，投資者接受程度相對有限。二是投

資者對宏觀經濟環境的預期並不樂觀。在宏觀經濟尚未進入復甦通道的情況下，不良資產市場的

投資方接盤後能否在二級市場上順利處置，達到預期收益或者能否成功增值運作，都存在很大不

確定性，必須謹慎對待。

可見，雖然不良資產市場競爭在逐漸加劇，但成交並不活躍，商業銀行不良資產處置難度有

可能進一步增加。（ｌｃ）

