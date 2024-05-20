【提振內房】汪濤：庫存購置規模尚不清晰，未來３個月銷售或觸底

《經濟通通訊社２０日專訊》近期內地房地產政策出現積極變化，人行降低購房首付比例、

貸款利率下限和公積金貸款利率；部分省市將開展由地方政府收購商品住房用作公共租賃住房，

以緩解當前房企銷售不善和周轉率下降的問題。

對此，瑞銀首席中國經濟學家汪濤發表評論指，目前來看，監管層似乎並不打算直接收購開

發商未出售房產、或為庫存購置提供直接資金支持，而是鼓勵地方政府以合理價格收購部分商品

房庫存用作保障性住房。

瑞銀認為，人行為銀行系統提供低成本融資（包括使用再貸款和ＰＳＬ等），進而為地方政

府提供信貸支持可以有助於推進房地產去庫存，不過具體的庫存購置規模尚不清晰。作為政策支

持的開端，上周人行還新設立了３０００億元人民幣的保障性住房再貸款。



＊ＬＰＲ可能下降１０－２０點子＊



此外，財政部自上周五（１７日）開始發行特別國債，未來幾個月，地方政府專項債發行也

有望提速。瑞銀預計，人行可能再次降準並使用其他流動性工具來確保流動性充裕，不過預計年

內不會降低ＭＬＦ利率，但ＬＰＲ可能下降１０－２０點子。得益於政策支持，未來２至３個月

房地產銷售和新開工數據可能觸底，如果預測兌現，這將有助於提振居民信心，促進消費企穩。

汪濤進一步認為，二季度到三季度初中國出口有望持續同比增長。總體而言，繼一季度

ＧＤＰ增長超預期後，預計二季度實際ＧＤＰ同比增速可能保持在５﹒３％左右。（ｌｃ）

