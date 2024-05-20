  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

20/05/2024 16:14

《中國監管》報道指中證監摸底上市公司信披外包

　　《經濟通通訊社２０日專訊》內地上市公司使用外部信披諮詢服務的情況較為普遍，這一類
諮詢業務發展已多年，且已經出現頭部機構。然而，過去這類服務一直處於監管盲區，近期中證
監摸底上市公司使用外部信披諮詢服務情況。業界預期，監管部門將出手規範上市公司信披諮詢

　　信息披露諮詢服務指上市公司聘請市場機構提供的日常臨時公告、定期報告、社會責任報告
、監管問詢回復等信息披露文件的編制或審核、規則政策諮詢等服務事項。
　　據《財新網》報道，今年４月中旬，就有Ａ股上市公司收到中證監發布的《信息披露諮詢服
務問卷調查》。問卷的調查內容非常全面細緻，比如「公司近三年是否聘請市場機構提供信息披
露諮詢服務？」、「公司近三年聘請的諮詢機構全稱」、「公司接受信息披露諮詢服務的類型」
、「公司接受信息披露諮詢服務已有多長時間」等。
　　報道指，當前使用市場機構信披諮詢服務的主要是上市年限較短的公司，管理團隊對於信披
業務不熟悉，因此有借助第三方機構的需求。
　　而市場上的頭部信披諮詢公司多為中證監離職官員創辦，圍繞上市公司、擬上市企業提供信
披及其他衍生服務。比如上海信公科技，是上交所上市公司管理部原經理黃智在２０１３年離職
後創辦。另一家頭部機構深圳價值在線創辦於２０１５年，創始人蘇梅曾任深交所公司管理部副
總監，在深交所工作２２年。
　　諮詢機構的創始人具有中證監系統背景，有些情況下會對一些上市公司產生誤導，認為只有
聘請「旋轉門」出來的信披諮詢機構，才能在交易所的問詢中「過關」。前些年監管部門已經意
識到這一點，交易所內部也曾提出，警惕第三方諮詢機構以監管部門信譽為背書攬客。
　　另外，相較於持牌金融機構，信披諮詢機構人員管理相對鬆散，人員流動較大，數據洩露的
風險更高，增加了內幕交易的可能性。因此，監管部門出手規範上市公司信披諮詢勢在必行。
（ｌｃ）

《說說心理話》與你分享被性騷擾解決辦法，大量真實個案，唔同場所如何提防及應對？► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

中國綠色能源產能過剩？

17/05/2024 07:37

大國博弈

FX MONDAY｜美國通脹數據前瞻 | 歐元中長線向上機會...

13/05/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金