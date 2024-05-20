《中國監管》報道指中證監摸底上市公司信披外包

《經濟通通訊社２０日專訊》內地上市公司使用外部信披諮詢服務的情況較為普遍，這一類

諮詢業務發展已多年，且已經出現頭部機構。然而，過去這類服務一直處於監管盲區，近期中證

監摸底上市公司使用外部信披諮詢服務情況。業界預期，監管部門將出手規範上市公司信披諮詢

。

信息披露諮詢服務指上市公司聘請市場機構提供的日常臨時公告、定期報告、社會責任報告

、監管問詢回復等信息披露文件的編制或審核、規則政策諮詢等服務事項。

據《財新網》報道，今年４月中旬，就有Ａ股上市公司收到中證監發布的《信息披露諮詢服

務問卷調查》。問卷的調查內容非常全面細緻，比如「公司近三年是否聘請市場機構提供信息披

露諮詢服務？」、「公司近三年聘請的諮詢機構全稱」、「公司接受信息披露諮詢服務的類型」

、「公司接受信息披露諮詢服務已有多長時間」等。

報道指，當前使用市場機構信披諮詢服務的主要是上市年限較短的公司，管理團隊對於信披

業務不熟悉，因此有借助第三方機構的需求。

而市場上的頭部信披諮詢公司多為中證監離職官員創辦，圍繞上市公司、擬上市企業提供信

披及其他衍生服務。比如上海信公科技，是上交所上市公司管理部原經理黃智在２０１３年離職

後創辦。另一家頭部機構深圳價值在線創辦於２０１５年，創始人蘇梅曾任深交所公司管理部副

總監，在深交所工作２２年。

諮詢機構的創始人具有中證監系統背景，有些情況下會對一些上市公司產生誤導，認為只有

聘請「旋轉門」出來的信披諮詢機構，才能在交易所的問詢中「過關」。前些年監管部門已經意

識到這一點，交易所內部也曾提出，警惕第三方諮詢機構以監管部門信譽為背書攬客。

另外，相較於持牌金融機構，信披諮詢機構人員管理相對鬆散，人員流動較大，數據洩露的

風險更高，增加了內幕交易的可能性。因此，監管部門出手規範上市公司信披諮詢勢在必行。

（ｌｃ）

