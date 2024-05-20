《駐滬專電》上海香港商會「港商創新項目評選」活動今日啟動報名

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》上海香港商會和香港貿發局共同主辦的「

港商創新項目評選」活動於今日正式啟動報名。該評選活動旨在鼓勵港商發揮所長，積極創新創

造，不限於科技、人工智能、數字化等領域，也包括產品、服務、商業模式等全方位的創新。

評選為港企提供了一個展示和實驗創新想法的平台，且參賽資格十分寬鬆，可以是在港註冊

的企業，不一定要在內地有業務；又或是內地企業，其母公司為港企；或是由香港人擔任高管的

企業；持香港居民身份證的個人也能參賽。

活動的時間表已經公布，５月報名開始，６月舉辦創新輔導營，７月宣布預審結果及初賽材

料遞交，８月材料盡調評審公布決賽名單，９月決賽路演，１０月國慶晚宴暨頒獎典禮。

在評選活動進行的５個月中，主辦方為參賽選手準備了豐富的活動，從創新輔導營，到名人

私宴及私募基金對接會，可以在活動過程中聽到多方聲音及意見，不斷優化自身創業項目，獲得

外部資源的支持。

本次評選獎項類別涵蓋產品創新、服務創新、商管模式創新、科技創新和點子創新，旨在選

出在各自領域取得卓越創新成就的企業及個人。無論是產品公司、服務公司還是科技公司都可以

找到合適自己的評選獎項類別。此外，本次活動特別設置點子創新類別，鼓勵個人特別是大學生

、富有創造力的思考者和商業天才，為他們提供展示創新理念的平台。

上海市香港商會副會長黎慶文表示，本次活動的初衷是希望通過創新幫助港商應對市場挑戰

，同時會舉辦和私募機構、政府的對接活動，幫助港商拓寬資源的支持渠道，進一步鼓勵創新。

