《滬╱深股通》貴州茅台為滬股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社２０日專訊》港交所（００３８８）公布，「滬股通」及「深股通」首十大
成交活躍股如下：
「滬股通」首十大成交活躍股列表
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股份名稱 （編號） 買入金額 賣出金額 淨買入＋╱淨賣出－
（百萬人民幣） （百萬人民幣） （百萬人民幣）
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貴州茅台 （６００５１９） １３４６﹒７２ １１７５﹒３７ １７１﹒３５
中國平安 （６０１３１８） ８７２﹒２１ ７９３﹒３０ ７８﹒９１
紫金礦業 （６０１８９９） ６６８﹒４３ ８８９﹒３８ －２２０﹒９５
長江電力 （６００９００） ６３６﹒５１ ４４２﹒３７ １９４﹒１４
工業富聯 （６０１１３８） ５１０﹒１９ ５３８﹒６７ －２８﹒４８
招商銀行 （６０００３６） ５１７﹒４７ ４０８﹒３３ １０９﹒１４
中國中免 （６０１８８８） ５７５﹒５８ ３１２﹒２４ ２６３﹒３４
國電南瑞 （６００４０６） ２００﹒７９ ６７３﹒３８ －４７２﹒５９
洛陽鉬業 （６０３９９３） ３０１﹒３２ ４４１﹒５８ －１４０﹒２６
中國太保 （６０１６０１） ３９１﹒３０ ３３９﹒２９ ５２﹒０１
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「深股通」首十大成交活躍股列表
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股份名稱 （編號） 買入金額 賣出金額 淨買入＋╱淨賣出－
（百萬人民幣） （百萬人民幣） （百萬人民幣）
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寧德時代 （３００７５０） ８８２﹒５７ ４９１﹒２０ ３９１﹒３７
美的集團 （０００３３３） ３９６﹒８２ ５９７﹒０１ －２００﹒１９
五糧液 （０００８５８） ６３８﹒８７ ２７３﹒９８ ３６４﹒８９
萬科Ａ （０００００２） ４３８﹒４９ ４３２﹒０６ ６﹒４３
天孚通信 （３００３９４） ２９６﹒２６ ５１５﹒１４ －２１８﹒８８
瀘州老窖 （０００５６８） ５１２﹒９０ ２６０﹒１６ ２５２﹒７４
平安銀行 （０００００１） ５０１﹒３５ ２４４﹒４６ ２５６﹒８９
邁瑞醫療 （３００７６０） ３９４﹒２９ ３０７﹒７９ ８６﹒５０
中際旭創 （３００３０８） ４１１﹒８２ ２３９﹒７７ １７２﹒０５
牧原股份 （００２７１４） ３９９﹒３５ ２４３﹒３５ １５６﹒００
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（以上數字取小數點後兩個位）
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