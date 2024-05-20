《深港通》南向額度全日使用２１﹒１億，額度餘３９８﹒９億

《經濟通通訊社２０日專訊》南向投資港股（北水）的４２０億元（人民幣．下同）港股通
額度，全日額度餘３９８﹒９４億元，買盤超賣盤，額度全日使用２１﹒０６億元，佔每日額度
５％。
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20/05/2024 16:20
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