《國企紅籌》中電信：４月５Ｇ套餐用戶按月淨增２９０萬戶

《經濟通通訊社２０日專訊》中國電信（００７２８）（滬：６０１７２８）公布，今年４
月移動用戶總數約４﹒１３億戶，按月淨增１８０萬戶，本年累計淨增５６８萬戶。其中，５Ｇ
套餐用戶數達３﹒３２億戶，按月淨增２９０萬戶，本年累計淨增１２９６萬戶。
至於有線寬帶用戶按月淨增８萬戶至１﹒９２億戶，固定電話用戶數目按月淨減４５萬戶，
至約９９８１萬戶。（ｂｎ）
【你點睇】的士業「放蛇」舉報Uber，政府應否將網約車合法化？你是否支持該類自行「放蛇」行為？► 立即投票
20/05/2024 17:46
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月移動用戶總數約４﹒１３億戶，按月淨增１８０萬戶，本年累計淨增５６８萬戶。其中，５Ｇ
套餐用戶數達３﹒３２億戶，按月淨增２９０萬戶，本年累計淨增１２９６萬戶。
至於有線寬帶用戶按月淨增８萬戶至１﹒９２億戶，固定電話用戶數目按月淨減４５萬戶，
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