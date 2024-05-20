《國企紅籌》中電信：４月５Ｇ套餐用戶按月淨增２９０萬戶

《經濟通通訊社２０日專訊》中國電信（００７２８）（滬：６０１７２８）公布，今年４

月移動用戶總數約４﹒１３億戶，按月淨增１８０萬戶，本年累計淨增５６８萬戶。其中，５Ｇ

套餐用戶數達３﹒３２億戶，按月淨增２９０萬戶，本年累計淨增１２９６萬戶。

至於有線寬帶用戶按月淨增８萬戶至１﹒９２億戶，固定電話用戶數目按月淨減４５萬戶，

至約９９８１萬戶。（ｂｎ）

