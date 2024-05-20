《神州頭條》財經報章頭版摘要：購房熱情釋放，開發商全力推盤

《經濟通通訊２０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



嚴把准入關，新股發行市場正本清源

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截至５月１９日，今年以來已有１４４家公司ＩＰＯ終止（撤回），遠超去年同期數量。同時，

審核通過率、首發募資金額均有所下降，發行節奏明顯放緩。上述情況傳遞出監管部門嚴把發行

上市准入關、階段性收緊ＩＰＯ節奏的最新信號。



政策「組合拳」穩定樓市預期

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針對多個部門近日推出的消化存量房產和優化增量住房政策「組合拳」，專家表示，相關部門協

同配合，推出一攬子政策措施，將有利於穩定市場預期，促進釋放購房需求。



中鐵科工「大國重器」頻上新

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掘爆機、盾構機、新型智能焊接機器人……一條條隧道穿山越海，一個個「大國重器」持續上新

擦亮「國家名片」，中國中鐵旗下的中鐵科工集團在特種工程裝備領域正乘風破浪、奮楫前行。





《上海證券報》



資本市場織牢織密投資者保護之網

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今年以來，資本市場加強投資者保護的信號密集釋放。一方面，投資者保護的制度基礎不斷夯實

；另一方面，上市公司和中介機構頻收「罰單」。



發展新質生產力，多地加快部署「路線圖」

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近段時間以來，湖北、陝西、山東等地加快部署新質生產力發展「路線圖」。記者梳理發現，各

地主要圍繞科技創新、綠色轉型、營商環境等多個領域布局，促進產業煥「新」提「質」，經濟

「含綠量」顯著提升。



各地紛紛下調住房公積金貸款利率

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人行日前宣布，自５月１８日起，下調個人住房公積金貸款利率０﹒２５個百分點。目前，北京

、上海、廣州、深圳等一線城市已全線跟進，宣布下調個人住房公積金貸款利率。此外，東莞、

南京、長沙、鄭州等地也已宣布下調。





《證券時報》



購房熱情集中釋放，開發商加班加點全力推盤

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被冠以「前所未見」、「史無前例」等積極評價的保交房配套政策，通過調低首付比例下限、降

低貸款利率等措施，大大激發了購房者的熱情。在剛剛過去的這個周末，北京、上海、廣州、深

圳、南京、杭州、合肥、武漢、鄭州、成都、天津、西安等十餘城的樓市迎來久違的熱鬧。



打好樓市新政組合拳，讓優惠快速足量落地

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在前期一系列樓市政策措施密集釋放的背景下，被形容為「見證歷史」的保交房配套政策，在剛

剛過去的周末點燃了購房者的熱情。史上最低的商業性個人住房貸款首付比例以及歷史低位的貸

款利率，有效降低了剛需群體、改善群體的購房成本，一時間「日光盤」、「搖號」的景象在一

些優質樓盤中重新上演。



商務部：中方將繼續全面深入參與世貿組織改革

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商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文日前在亞太經合組織（ＡＰＥＣ）第三十屆貿易部長會

上表示，中方將繼續全面深入參與世貿組織改革，推動其為解決全球性問題和挑戰發揮更大作用

。同時，他強調，ＡＰＥＣ經濟體應摒棄零和思維，不搞「脫鈎斷鏈」，不建封閉排他的「小圈

子」，不採取扭曲市場措施。（ｌｃ）

