《神州經脈》ＬＰＲ持穩，傳證監赴歐見投資者，首４月財政收入降

《神州經脈》滬深股市今（２０日）早小幅高開後震盪走高，滬綜指曾升上３１７４點的去

年９月以來新高，不過，地產股回吐上周提振樓市政策帶來的利好，龍頭房企股分頭走，家電股

亦偏軟，拖累大市升幅，但在有色、煤炭股強勢之下，滬綜指最終收升０﹒５４％，三連升，報

３１７１點，深成指收升０﹒４３％，創業板指升０﹒５９％。兩市全日成交９９５４億元（人

民幣．下同），按日增加１２％。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２３２０，較上個交易日４時３０分收盤

價跌７８點子，兩連跌，創５月１４日以來近一周新低，全日在７﹒２２８０至７﹒２３２５之

間波動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１０４２，較上個交易日升３點子，與市場預測偏離

仍有逾１１００點，上個交易日報７﹒１０４５。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 據《彭博》引述知情人士透露，中國市場監管機構擬本周在歐洲與投資者會面，以提振其

對中國股票市場的投資興趣。知情人士表示，中國證監會副主席方星海將於周三（２２日）在巴

黎、周四（２３日）往倫敦與投資者交流，人行、國家金融監督管理總局和國家外匯管理局的高

層官員將發表主旨演講。另外，中國聯通、洛陽鉬業和贛鋒鋰業等１５家中國上市公司的高管也

將與會。上交所和深交所沒有回應外電置評請求。



２﹒ 人民銀行公布，５月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）繼續按兵不動，１年期ＬＰＲ為

３﹒４５％，連續第九個月持穩，５年期以上ＬＰＲ為３﹒９５％，連續三個月不變。儘管本月

５年期以上ＬＰＲ並未下調，但房貸利率有望進一步下行。人行上周五（１７日）取消了全國層

面個人住房貸款利率政策下限，下調了各期限品種住房公積金貸款利率０﹒２５個百分點。人行

主管媒體《中國金融時報》亦引述業內人士稱，若全國絕大部分城市取消房貸利率下限，未來房

貸利率還會有明顯下降，有助於繼續釋放剛性和改善性購房需求，緩解房企回款壓力。



３﹒ 人行上周五宣布一系列刺激樓市政策。據內媒報道，在剛過去的周末，北京、上海、廣州

、深圳、南京、杭州、合肥、武漢、鄭州、成都、天津、西安等十餘城的樓市迎來久違的熱鬧。

其中深圳寶安中心區有新盤幾乎一日賣光，１２９套房源賣出１２６套，開盤銷售額達１４﹒９

億元；樂有家深圳門店二手看房量對比以往周末上漲１２７％，達２０１８年以來最高點，超越

２０２０年二季度的歷史高峰。北京二手房周末兩天總成交超２０００套，基本達到今年小陽春

的熱度，部分新房項目成交也升溫。



４﹒ 財政部公布，１－４月，全國一般公共預算收入８０９２６億元，同比下降２﹒７％，扣

除去年同期中小微企業緩稅入庫抬高基數、去年年中出台的減稅政策翹尾減收等特殊因素影響後

，可比增長２％左右。１－４月，全國稅收收入６６９３８億元，同比下降４﹒９％，扣除特殊

因素影響後可比增長０﹒５％左右；非稅收入１３９８８億元，同比增長９﹒４％。主要稅收當

中，印花稅１３５８億元，同比下降１７﹒１％，其中證券交易印花稅３３９億元，同比下降

５２﹒７％。國內增值稅２５７８７億元，同比下降７﹒６％。國內消費稅６３８５億元，同比

增長８﹒３％。車輛購置稅８９８億元，同比增長６﹒２％。



５﹒ 內地「６１８」電商購物節開鑼，其中被稱為「史上最簡單實惠的６１８」的天貓６１８

今晚８時正式啟動，現貨開賣，取消官方預售，但依舊有官方立減八五折和跨店每滿３００元立

減５０元。勞力士Ｒｏｌｅｘ、卡地亞Ｃａｒｔｉｅｒ、ＬＶ等大牌尖貨更首次參加天貓６１８

價格補貼，勞力士「綠水鬼」補貼超萬元。快手商城亦於今日正式開啟６１８購物節，活動長達

４２天，直到６月３０日。玩法同樣是取消預售，現貨開賣，還有１０億元紅包補貼、１００億

流量曝光等。



６﹒ 招商銀行、浙商銀行今日對個人客戶開放首批３０年期超長期特別國債購買渠道，購買時

間僅限今天上午１０時至下午３時３０分。據內媒引述招商銀行北京某支行工作人員報道，整個

招行只有５億元購買額度，個人客戶可以通過招行櫃台或通過電腦登錄網銀購買超長期特別國債

，起購金額１００元，需是１００元的整數倍，沒有購買上限。大行暫未對個人客戶開放購買超

長期特別國債。另外，第二期２０年期４００億元超長期特別國債將於５月２４日（周五）招標

發行，招標結束至５月２７日進行分銷，５月２９日起上市交易。



７﹒ 商務部公告指出，決定將參與對台灣地區軍售的美國通用原子航空系統公司、美國通用動

力陸地系統公司、美國波音防務、空間與安全集團列入不可靠實體清單。禁止上述企業從事與中

國有關的進出口活動；禁止上述企業在中國境內新增投資；禁止上述企業高級管理人員入境；不

批准並取消上述企業高級管理人員在中國境內工作許可、停留或者居留資格。



８﹒ 國家主席習近平近日對旅遊工作作出重要指示，強調要著力完善現代旅遊業體系，加快建

設旅遊強國，各地區各部門要狠抓落實，推動旅遊業高質量發展行穩致遠。此外，第１４個「中

國旅遊日」活動１９日啟動，文旅部在全國各地推出七大類、６３００餘項惠民措施，發放總額

１億多元的消費券，其中包括實施景區降價、免費等優惠措施，旅遊企業打折、免費等優惠活動

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