《鍾之日記》金銀升得俏，內房無起色

《鍾之日記》５月２０日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美股道指上周五（１７日）史上首次收盤衝破４萬點、連漲五周，反映中概股表現的金龍中

國指數亦創逾８個月高。香江魚缸今日繼續向上衝，曾再創超過９個月高位，不過收市升幅收窄

。恒指收市升８２點或０﹒４２％，三連升，報１９６３６點，創去年８月初以來收市新高。國

指升３０點或０﹒４４％，報６９６４；科指升０﹒５５％，報４１３５。大市全日成交

１５６４﹒７７億元。比亞迪電子（００２８５）獲納入恒指成份股，收升１﹒６％。



＊Ａ場三連升＊



祖國股市今早小幅高開後震盪走高，滬綜指曾升上３１７４點的去年９月以來新高，不過，

地產股回吐上周提振樓市政策帶來的利好，加上今日公布的５月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）報

價繼續維持不變，５月１年期ＬＰＲ報３﹒４５％，５年期以上ＬＰＲ報３﹒９５％，龍頭房企

股分頭走，家電股亦偏軟，拖累大市升幅，但在有色、煤炭股強勢之下，滬綜指最終收升

０﹒５４％，三連升，報３１７１點，深成指收升０﹒４３％，創業板指升０﹒５９％。兩市全

日成交９９５４億人民幣，按日增加１２％。



＊政策效應沒顯，民企內房大跌＊



中國當局祭出迄今最強提振樓市組合拳，通過調低首付比例下限、降低房貸利率下限、降低

公積金貸款利率等措施，激發了購房者的熱情，據內媒報道，在剛剛過去的周末，北京、上海、

廣州、深圳、南京、杭州、合肥、武漢、鄭州、成都、天津、西安等十餘城的樓市迎來久違的熱

鬧。不過，內房港股今日反高潮大跌，似乎對利好政策「無動於衷」，中國奧園（０３８８３）

插近１５％、富力地產（０２７７７）、遠洋集團（０３３７７）齊挫１０％，花樣年

（０１７７７）跌８％，雅居樂（０３３８３）跌７﹒６１％。

大行看淡政策效應，摩根大通認為，政策成效未必能觸發大規模復甦，但已反映當局有更大

決心支持樓市，或減輕房地產銷售進一步惡化的風險，繼續預期內房將於２０２５年上半年才趨

於穩定，但在此之前，樓價仍將受壓，尤其民企內房股近期或有下行風險。花旗亦指，今次政策

支持規模小於預期，若樓價未來仍走低，政府還可能出台後續措施。

對於，人行設立３０００億元保障型住房再貸款等，支持地方國企以合理價格收購已建成未

出售商品房。國泰君安研報預計，收儲新房使房企庫存在６個月內降至合意水平，可能需要

２﹒６萬億至４﹒４萬億人民幣的資金規模；瑞銀首席中國經濟學家汪濤認為，具體的庫存購置

規模尚不清晰，預計年內不會降低ＭＬＦ利率，但ＬＰＲ可能下降１０－２０點子。



＊貴金屬上升空間可期，中國白銀暴漲５成＊



隨著美國今年將降息的樂觀情緒升溫，以及中東地緣政治緊張局勢加劇，今日貴金屬全線爆

發。黃金價續創歷史新高，倫敦金價和ＣＯＭＥＸ黃金期貨價格盤中均衝破每盎司２４４０美元

關口。銀價走勢凌厲，貼近每盎司３２美元，創１１年高，今年內累漲２８％，表現更優於黃金

。

有分析師指出，白銀也被視為工業商品，廣泛應用於太陽能電池等領域，在供需缺口不斷擴

大等因素支撐下，白銀可能正處於歷史上最強勁上漲周期的前端。

零售方面，目前中國國內各品牌黃金首飾價格已刷新紀錄。內媒查詢發現，過去周末，周生

生掛牌價已漲至７４０元╱克，周大福、潮宏基等同樣掛出７３９元╱克的新高售價。儘管今年

以來貴金屬價格已實現較大漲幅，但業內人士仍看好其後市表現。

中國白銀集團（００８１５）飆５４％，靈寶黃金（０３３３０）收漲１３﹒４％，中國黃

金國際（０２０９９）升近８％，紫金礦業（０２８９９）連升七日、今日漲４﹒９％，招金礦

業（０１８１８）升４﹒７％，山東黃金（０１７８７）升４﹒２％。





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