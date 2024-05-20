《駐滬專電》上海臨港新片區首推數據跨境場景化一般數據清單

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》上海自貿區臨港新片區管委會日前發布全

國首批數據跨境場景化一般數據清單及清單配套操作指南。

一般數據清單包含智能網聯汽車、公募基金、生物醫藥等三個領域，涉及智能網聯汽車跨國

生產制造、醫藥臨床試驗和研發、基金市場研究信息共享等１１個場景，劃分成６４個數據類別

逾６００個字段。

其中，公募基金領域包括市場研究、內部管理兩個場景。關於企業集團內市場研究信息的跨

境共享，對於公募基金企業來說，通過把國內市場信息融入基於全球視野的研究成果共享體系中

，可以幫助國內企業使用全球視野的投研平台、研究資源和研究成果，進一步提升公司的投研水

平以及風控管理能力。

而跨國企業內部統一管理需要的數據包括風控、財務、供應商管理等。此類數據的傳輸要確

保全球業務單元數據同步，使集團總部迅速響應市場變化，制定和調整全球戰略，幫助國內公募

基金公司高效利用全球資源。

對於生物醫藥產業來說，一般數據清單將全面覆蓋生物醫藥領域數據處理者場景化需求，採

取技術措施和管理手段保障個人信息出境安全，將有助於支持中國參與全球藥品研發合作，為縮

短創新藥在中國的上市時間提供便利。

對於智能網聯汽車產業來說，清單明確了汽車研發、生產、售後和貿易等環節的一般數據內

容，有利於車企在全球業務布局中實現全球產業鏈信息暢通分工協作，助力汽車產業全球化發展

。

臨港新片區管委會數據處處長陸森表示，接下來，臨港新片區將不斷完善和優化數據清單，

圍繞銀行國際貿易融資保函業務、國際貿易結算信用證業務、再保險業務、航運業務等場景，陸

續發布涉及更多領域的一般數據清單。在各方面實踐探索相對完備時，發布場景化負面清單。

