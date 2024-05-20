【提振內房】新政後購房熱情集中釋放，開發商加班加點全力推盤

《經濟通通訊社２０日專訊》被冠以「前所未見」、「史無前例」等積極評價的保交房配套

政策，通過調低首付比例下限、降低房貸利率下限、降低公積金貸款利率等措施，大大激發了購

房者的熱情。

據《證券時報》報道，在剛剛過去的周末，北京、上海、廣州、深圳、南京、杭州、合肥、

武漢、鄭州、成都、天津、西安等十餘城的樓市迎來久違的熱鬧。賣方火力全開，積極把握政策

熱度，堅持前期去化策略，全力促進成交轉化。

報道引述河南鄭州市一家售樓處的銷售人員表示，目前首套房首付比例就只要１５％，而且

公積金貸款利率也已經落實下調。以該項目現房銷售的最大戶型為例，總價約３８０萬元（人民

幣．下同）的房款，首付僅需５０多萬元，剩下２００多萬元的貸款中，通過公積金貸款和商業

貸款組合償付，購房者商貸每月償付壓力在萬元以下。

在廣州市，５月１８日，天河區一處樓盤售樓處的洽談席位座無虛席，不少家庭「拖家帶口

」圍繞著沙盤品評選房。一名銷售人員需帶領五六位看房客戶共同參觀介紹。

在合肥，高溫暑天也不及看房者的熱情。當地華潤城建望雲售樓處同樣有絡繹不絕的來訪客

戶和幾乎座無虛席的接待區。銷售人員指：「售樓處有十幾個置業顧問，今天壓根忙不過來。」

合肥濱湖望雲一名置業顧問表示，同位於濱湖區的偉星濱江道，５月１８日一天來訪客戶８０組

，最高１小時接待２０組。

在成都錦江區南三環的一處樓盤，前來咨詢的購房者在售樓中心門外排隊入場－－開發商採

取了限流措施。樓盤銷售人員表示，由於地段、配套、價格等優勢，該項目在成都關注度一直比

較高，加之近期限購政策解除，前來售樓中心了解情況的購房者增加明顯。目前，已經取證房源

只剩下幾十套，每天都有簽約成交。



＊深圳寶安一住宅新盤幾近「日光」＊



在深圳，位於深圳寶安中心區的住宅新盤鴻榮源胤璇開盤結果周六出爐，１２９套房源銷售

１２６套，僅剩３套房源待售，幾近「日光」，去化率９８％，開盤銷售額達１４﹒９億元。新

政首夜，深圳有樓盤２４小時不打烊、通宵賣房，半夜１１點、１２點，營銷中心依然燈火通明

。

業內人士認為，新一輪樓市政策趨勢十分明朗，市場化交易是消化存量最主要的方式，在因

城施策框架下，各地需求側政策要應出盡出。與此同時，同樣在５月１７日提出的保障性住房再

貸款、收回存量土地等去庫存政策盡快落地見效也值得期待。（ｌｃ）

