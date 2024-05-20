  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關注四高危機！
etnet專輯
AH股新聞

20/05/2024 09:14

《中國要聞》柳青卸任滴滴總裁，升任永久合夥人

　　《經濟通通訊社２０日專訊》加入中國網約車巨頭滴滴近十年後，柳青卸任總裁職位。柳青
昨日（１９日）發布內部全員信，宣布升任公司永久合夥人，不再任董事和總裁，公司未來也不
再設總裁一職，柳青分管的部門和職責不變，會繼續擔任公司首席人才官，專注在公司人才、組
織建設及社會責任工作上，並繼續向董事長兼ＣＥＯ程維匯報。
　　根據滴滴內部信，柳青稱希望未來能更加聚焦於滴滴的長期建設，包括人才和組織建設、職
能建設和社會責任工作上，因此向董事會和程維提出希望辭任董事和總裁。程維則稱柳青為「最
親密的戰友和夥伴」，尊重和理解柳青的決定。
　　程維、柳青在滴滴內部的關係一直頗為微妙。在滴滴發展初期，程維負責政府關係和國內經
營，柳青負責投資人、股東協調以及國際業務，二人表面互補，事實上各據一方，為了不給外界
帶來困惑，公司一度對程維和柳青對外露面的頻率都有刻意的平衡。此後滴滴新業務看似由程維
帶隊突破，但人事、財權則在柳青的掌控之下。
　　公開資料顯示，現年４５歲的柳青擁有北京大學計算機專業本科和哈佛大學計算機碩士學歷
，加入滴滴前在先後在高盛投資銀行部、直接投資部任職１０餘年。２０１４年７月柳青加入滴
滴任首席運營官，２０１５年２月升任滴滴總裁後一直擔任該職務。
　　２０２１年４月，滴滴在未解決反壟斷調查風險、監管合規等問題的情況下，在美國秘密交
表尋求上市。當年的７月２日，滴滴赴美上市僅兩個交易日後，國家網信辦對滴滴啟動了網絡安
全審查，下架了公司旗下包括「滴滴出行」在內的２６款Ａｐｐ。
　　儘管Ａｐｐ被下架兩年，滴滴仍是中國最大的網約車平台。滴滴２０２３年總營收同比增長
３６﹒６％，至１９２３﹒８億元人民幣，實現５﹒３５億元人民幣的淨利潤，為滴滴首次實現
全年盈利。（ｌｃ）

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

中國綠色能源產能過剩？

17/05/2024 07:37

大國博弈

FX MONDAY｜美國通脹數據前瞻 | 歐元中長線向上機會...

13/05/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金