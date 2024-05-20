《中國要聞》柳青卸任滴滴總裁，升任永久合夥人

《經濟通通訊社２０日專訊》加入中國網約車巨頭滴滴近十年後，柳青卸任總裁職位。柳青

昨日（１９日）發布內部全員信，宣布升任公司永久合夥人，不再任董事和總裁，公司未來也不

再設總裁一職，柳青分管的部門和職責不變，會繼續擔任公司首席人才官，專注在公司人才、組

織建設及社會責任工作上，並繼續向董事長兼ＣＥＯ程維匯報。

根據滴滴內部信，柳青稱希望未來能更加聚焦於滴滴的長期建設，包括人才和組織建設、職

能建設和社會責任工作上，因此向董事會和程維提出希望辭任董事和總裁。程維則稱柳青為「最

親密的戰友和夥伴」，尊重和理解柳青的決定。

程維、柳青在滴滴內部的關係一直頗為微妙。在滴滴發展初期，程維負責政府關係和國內經

營，柳青負責投資人、股東協調以及國際業務，二人表面互補，事實上各據一方，為了不給外界

帶來困惑，公司一度對程維和柳青對外露面的頻率都有刻意的平衡。此後滴滴新業務看似由程維

帶隊突破，但人事、財權則在柳青的掌控之下。

公開資料顯示，現年４５歲的柳青擁有北京大學計算機專業本科和哈佛大學計算機碩士學歷

，加入滴滴前在先後在高盛投資銀行部、直接投資部任職１０餘年。２０１４年７月柳青加入滴

滴任首席運營官，２０１５年２月升任滴滴總裁後一直擔任該職務。

２０２１年４月，滴滴在未解決反壟斷調查風險、監管合規等問題的情況下，在美國秘密交

表尋求上市。當年的７月２日，滴滴赴美上市僅兩個交易日後，國家網信辦對滴滴啟動了網絡安

全審查，下架了公司旗下包括「滴滴出行」在內的２６款Ａｐｐ。

儘管Ａｐｐ被下架兩年，滴滴仍是中國最大的網約車平台。滴滴２０２３年總營收同比增長

３６﹒６％，至１９２３﹒８億元人民幣，實現５﹒３５億元人民幣的淨利潤，為滴滴首次實現

全年盈利。（ｌｃ）

