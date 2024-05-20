【大國博弈】商務部：對歐美台日共聚聚甲醛展開反傾銷調查

《經濟通通訊社２０日專訊》中國商務部１９日起對原產於歐盟、美國、台灣地區及日本的

進口「共聚聚甲醛」，進行反傾銷立案調查。據了解，共聚聚甲醛可以部分替代銅、鋅、錫、鉛

等金屬材料，可直接用於或經改性後用於汽車配件、電子電器、工業機械、日常用品、運動器械

、醫療器具、管導管件、建築建材等領域。

商務部指出，上月收到雲南雲天化（滬：６０００９６）、國家能源集團寧夏煤業公司、中

石油內蒙古新材料公司等，代表中國大陸共聚聚甲醛產業正式提交的反傾銷調查申請；根據申請

人提供的證據及商務部的初步審查，認為符合反傾銷調查立案所要求的內容。

商務部公告指，調查通常應於明年５月１９日前結束，特殊情況下可延長６個月。利害關係

方應於公告發布日起２０天內，向商務部貿易救濟調查局登記參加調查，調查時應當如實反映情

況，提供有關資料。



＊玉淵譚天：中方有充足反制手段＊



美國總統拜登本月１４日宣布，將大幅提高中國電動汽車關稅至１００％，並對計算機芯片

、太陽能電池和鋰離子電池徵收新稅。此前，歐盟已對中國製造商啟動了多項補貼調查。中國央

視旗下的社交帳戶「玉淵譚天」過去周六（１８日）發帖透露對歐美近期做法非常不滿，帖文稱

：「中方其實也有充足的反制手段，如果歐洲繼續採取行動，中方很可能不得不採取一系列措施

予以回擊。」（ｒｙ）

