《Ａ股行情》滬指高開０﹒０７％旅遊股漲，習近平要求建旅遊強國

《經濟通通訊社２０日專訊》美國道指上周五（１７日）史上首次收盤衝破４萬點、連漲五

周。外圍向好，內地亦連環出招拯救樓市、刺激旅遊消費。滬深股市今早小幅高開，上證綜合指

數（滬綜指）高開０﹒０７％，報３１５６﹒１５點，深成指高開０﹒０７％。

國家主席習近平要求加快建設旅遊強國，讓旅遊業更好服務美好生活、促進經濟發展，旅遊

股全線造好。

當局祭出迄今最強提振樓市組合拳，惟地產股反高潮，龍頭房企股紛走低。人民銀行日前宣

布，自５月１８日起，下調個人住房公積金貸款利率０﹒２５個百分點。目前，北京、上海、廣

州、深圳等一線城市已全線跟進，包括下調個人住房貸款最低首付款比例、取消商品房利率下限

，住房公積金利率下調０﹒２５％，首套首付比例降至１５％；人行設立３０００億元（人民幣

．下同）保障型住房再貸款等，支持地方國企以合理價格收購已建成未出售商品房。

人行公布，５月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）報價繼續維持不變，符合市場預期，５月１年

期ＬＰＲ報３﹒４５％，５年期以上ＬＰＲ報３﹒９５％。另外，人行今日進行２０億元７天期

逆回購，中標利率持平１﹒８％。公開市場今日有２０億元逆回購到期，即今日零投放零回籠。

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