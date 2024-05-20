  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

20/05/2024 09:27

《Ａ股行情》滬指高開０﹒０７％旅遊股漲，習近平要求建旅遊強國

　　《經濟通通訊社２０日專訊》美國道指上周五（１７日）史上首次收盤衝破４萬點、連漲五
周。外圍向好，內地亦連環出招拯救樓市、刺激旅遊消費。滬深股市今早小幅高開，上證綜合指
數（滬綜指）高開０﹒０７％，報３１５６﹒１５點，深成指高開０﹒０７％。
　　國家主席習近平要求加快建設旅遊強國，讓旅遊業更好服務美好生活、促進經濟發展，旅遊
股全線造好。
　　當局祭出迄今最強提振樓市組合拳，惟地產股反高潮，龍頭房企股紛走低。人民銀行日前宣
布，自５月１８日起，下調個人住房公積金貸款利率０﹒２５個百分點。目前，北京、上海、廣
州、深圳等一線城市已全線跟進，包括下調個人住房貸款最低首付款比例、取消商品房利率下限
，住房公積金利率下調０﹒２５％，首套首付比例降至１５％；人行設立３０００億元（人民幣
．下同）保障型住房再貸款等，支持地方國企以合理價格收購已建成未出售商品房。
　　人行公布，５月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）報價繼續維持不變，符合市場預期，５月１年
期ＬＰＲ報３﹒４５％，５年期以上ＬＰＲ報３﹒９５％。另外，人行今日進行２０億元７天期
逆回購，中標利率持平１﹒８％。公開市場今日有２０億元逆回購到期，即今日零投放零回籠。
（ｃｔ）

《說說心理話》與你分享被性騷擾解決辦法，大量真實個案，唔同場所如何提防及應對？► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

中國綠色能源產能過剩？

17/05/2024 07:37

大國博弈

FX MONDAY｜美國通脹數據前瞻 | 歐元中長線向上機會...

13/05/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金