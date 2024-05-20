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20/05/2024 13:45

《Ａ股行情》滬綜指午後升０﹒５５％，黃金股續大漲

　　《經濟通通訊社２０日專訊》Ａ股市場午後繼續升，滬綜指升０﹒５５％，報
３１７１﹒５３點，滬深３００指數升０﹒３３％，深成指升０﹒２４％。上海Ｂ股升
０﹒６２％，深圳Ｂ股升０﹒７２％。黃金股午後繼續大漲，湖南黃金（深：００２１５５）觸
及漲停，股價創出２０１１年以來新高。（ｃｔ）

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