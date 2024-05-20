《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒５％三連升，有色股漲，地產股拖後腿

《經濟通通訊社２０日報道》滬深股市今早小幅高開後震盪走高，滬綜指曾升上３１７４點
的去年９月以來新高，不過，地產股回吐上周提振樓市政策帶來的利好，龍頭房企股分頭走，家
電股亦偏軟，拖累大市升幅，但在有色、煤炭股強勢之下，滬綜指最終收升０﹒５４％，報
３１７１點，深成指收升０﹒４３％，創業板指升０﹒５９％。兩市全日成交９９５４億元（人
民幣．下同），按日增加１２％。
國際金價再創歷史新高，內地商品期貨亦普漲，滬銀主力合約漲停，創歷史新高，有色股領
漲，湖南白銀（深：００２７１６）、四川黃金（深：００１３３７）等多股漲停。
當局祭出迄今最強提振樓市組合拳，不過今日公布的５月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）報價
繼續維持不變，５月１年期ＬＰＲ報３﹒４５％，５年期以上ＬＰＲ報３﹒９５％。地產板塊反
高潮跌１﹒７％，龍頭房企走勢分化，金地（滬：６００３８３）升５％、萬科
（深：０００００２）漲２％，保利發展（滬：６０００４８）跌１％，招商蛇口
（深：００１９７９）挫５％。
人行設立３０００億元保障型住房再貸款等，支持地方國企以合理價格收購已建成未出售商
品房。國泰君安研報預計，收儲新房使房企庫存在６個月內降至合意水平，可能需要２﹒６萬億
元至４﹒４萬億元的資金規模；瑞銀首席中國經濟學家汪濤認為，具體的庫存購置規模尚不清晰
，預計年內不會降低ＭＬＦ利率，但ＬＰＲ可能下降１０－２０點子。得益於政策支持，未來２
至３個月房地產銷售和新開工數據可能觸底。（ｃｔ）
表列滬深股市主要指數
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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）
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滬深３００指數 ３６９０﹒９６ ＋０﹒３５
上證綜合指數 ３１７１﹒１５ ＋０﹒５４ ４４８８﹒００
上證Ａ股指數 ３３２４﹒２１ ＋０﹒５４
深證成份指數 ９７５０﹒８２ ＋０﹒４３ ５４６６﹒００
深圳創業板指數 １８７５﹒９３ ＋０﹒５９
上證Ｂ股指數 ２５７﹒７０ ＋１﹒００ １﹒７２
深證Ｂ股指數 １１３５﹒７５ ＋０﹒９２ ０﹒９２
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