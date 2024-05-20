《海納智見－荀玉根》從地產新政看政策發力進展

《海納智見》今年４月３０日中央政治局會議延續穩中求進的政策基調，提出靠前發力有效

落實已經確定的宏觀政策，其中關於地產會議時隔九年再次提出「去庫存」，引發市場關注。政

治局會議後相關政策正逐漸出台落實中，本文對政策發力進展和市場影響進行簡要分析。



需求、供給政策齊發力，推動地產去庫存。當前房地產市場的下行壓力引起政策高度關注，

４３０政治局會議給出房地產去庫存相關提法，旨在緩解當前地產市場困境，推動經濟社會平穩

發展，近期各部委和地方政府相關政策陸續出台。隨著４３０後地產積極政策的落地，短期或有

望推動地產銷售、投資等基本面數據有所修復，中期能否推動地產基本面企穩回升還需關注後續

增量政策的出台及力度效果。近期特別國債、消費品換新等政策主要是前期存量政策的落實，宏

觀及微觀基本面的加速修復或還需要更多增量政策的支援，尤其是財政的支出節奏和強度還有提

升空間。



今年２月５日以來股市行情為底部後第一波反彈，未來需觀察基本面驗證情況。今年２月５

日以來股市的反彈的背景是市場調整顯著、估值較低、且有政策及資金面的積極催化，但基本面

還不夠扎實。從上漲時空來看，２月５日以來的行情與歷史底部後的第一波反彈相比相差已經不

大。而當前宏微觀基本面不穩固，未來需要持續觀察政策力度以及基本面修復的情況，若短期基

本面數據驗證情況不及預期，股市不排除會出現震蕩休整。



行業層面，短期政策或催化地產鏈階段性修復，中期看高端製造或是股市主線。回顧歷史，

由於底部第一波反彈期間往往呈現各行業輪漲的特徵，受政策利好催化的行業往往有階段性表現

的機會。隨著４３０後地產積極政策的落地，短期或有望推動地產銷售、投資等基本面數據有所

修復。



隨著後期基本面得到驗證，業績支撐下往往會出現主線行情，中長期來看需要關注高端製造

板塊。在供給和需求雙重優勢支撐下，中國高端製造前景廣闊。中國的中高端製造具有人才、技

術等顯著優勢，保障其在海外市場的競爭優勢，減少海外產業鏈重構帶來的不確定性；同時新興

國家對中高端產品的需求以及對中國的進口依賴，帶給中國優勢製造業務增長的機遇，可見高端

製造在白馬板塊中或具備一定先發優勢。



風險提示：穩增長政策落地進度不及預期，國內經濟修復不及預期。



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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