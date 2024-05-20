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AH股新聞

20/05/2024 10:17

《Ａ股焦點》消化提振樓市措施，內房板塊見回吐，招商蛇口挫５％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》當局祭出迄今最強提振樓市組合拳，惟滬深地產板塊反高潮，
龍頭房企股紛走低，個股跌多升少。
　　人民銀行宣布，自５月１８日起，下調個人住房公積金貸款利率０﹒２５個百分點。目前，
北京、上海、廣州、深圳等一線城市已全線跟進。人行亦宣布，下調個人住房貸款最低首付款比
例、取消商品房利率下限，首套首付比例降至１５％。人行主管媒體《中國金融時報》引述業內
人士判斷，若全國絕大部分城市取消房貸利率下限，未來房貸利率還會有明顯下降，有助於繼續
釋放剛性和改善性購房需求，緩解房企回款壓力。
　　人行同時設立３０００億元（人民幣．下同）保障型住房再貸款等，支持地方國企以合理價
格收購已建成未出售商品房。國泰君安發布研究報告預計，收儲新房使房企庫存在６個月內降至
合意水平，可能需要２﹒６萬億元至４﹒４萬億元的資金規模，而原價收購可能需要財政貼息
０﹒８個百分點。
　　地產股整體看跌多升少，板塊指數下調，雲南城投（滬：６００２３９）跌７％，珠江股份
（滬：６００６８４）跌６％，招商蛇口（深：００１９７９）挫５％、保利發展
（滬：６０００４８）跌逾１％，萬科（深：０００００２）跌０﹒６％。
　　不過，亦有個別股價堅挺，城投控股（滬：６００６４９）漲停，榮盛發展
（深：００２１４６）升７﹒４％，城建發展（滬：６００２６６）升７％，臥龍地產
（滬：６００１７３）、金地集團（滬：６００３８３）升１％、大名城（滬：６０００９４）
等跟漲。（ｒｙ）

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