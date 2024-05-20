  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

20/05/2024 10:49

《Ａ股焦點》派能科技董事長被立案調查，股價挫逾一成

　　《經濟通通訊社２０日專訊》有「儲能第一股」之稱的上海派能能源科技股份有限公司
（滬：６８８０６３）周日發布公告稱，近日收到公司控股股東中興新通訊有限公司（簡稱：中
興新）通知，中興新董事長韋在勝被立案調查、留置。派能科技強調事件不會對公司日常生產經
營產生重大影響。
　　公開資料顯示，韋在勝現年６１歲，自２０１７年９月起擔任中興新董事長，他同時擔任派
能科技董事長一職，任職時間自２０１９年１０月至今。
　　截至去年底，中興新持有派能科技２４﹒６１％股權，同時持有中興通訊（００７６３）
（深：００００６３）的２０﹒０９％股權。
　
＊派能科技、中興新：不清楚被調查原因＊
　
　　今天，派能科技董秘辦回應稱，目前不清楚公司董事長韋在勝被立案調查並留置的具體情況
，後續有進展會及時公告披露。中興新董秘辦也回應稱，除已披露的公告信息外，不了解韋在勝
被立案調查的具體情況。
　　對於市場關注，中興通訊內部人士則表示：「韋在勝不在本公司擔任任何職務，我們沒有收
到任何權力機關關於此事的相關信息，本公司經營一切正常。」
　　派能科技現價跌１２％，報６６﹒３１元人民幣。中興通訊則跌１﹒５％，報２７﹒９３元
人民幣。（ｒｙ）

《說說心理話》與你分享被性騷擾解決辦法，大量真實個案，唔同場所如何提防及應對？► 即睇

返回AH股新聞

上一篇新聞︰20/05/2024 10:57  【人行操作】５月ＬＰＲ不變，機構料房貸利率仍有望進一步下行

其他AH股新聞
More

20/05/2024 11:12  【互換通】彭博即日起升級「互換通」解決方案

20/05/2024 11:11  【提振內房】樓市新政後首周末，深圳樂有家：二手成交漲１１７％

20/05/2024 11:02  《Ａ股焦點》齊獲長城人壽舉牌，江南水務、城發環境均升約２％

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

中國綠色能源產能過剩？

17/05/2024 07:37

大國博弈

FX MONDAY｜美國通脹數據前瞻 | 歐元中長線向上機會...

13/05/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金