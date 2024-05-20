《Ａ股焦點》派能科技董事長被立案調查，股價挫逾一成

《經濟通通訊社２０日專訊》有「儲能第一股」之稱的上海派能能源科技股份有限公司

（滬：６８８０６３）周日發布公告稱，近日收到公司控股股東中興新通訊有限公司（簡稱：中

興新）通知，中興新董事長韋在勝被立案調查、留置。派能科技強調事件不會對公司日常生產經

營產生重大影響。

公開資料顯示，韋在勝現年６１歲，自２０１７年９月起擔任中興新董事長，他同時擔任派

能科技董事長一職，任職時間自２０１９年１０月至今。

截至去年底，中興新持有派能科技２４﹒６１％股權，同時持有中興通訊（００７６３）

（深：００００６３）的２０﹒０９％股權。



＊派能科技、中興新：不清楚被調查原因＊



今天，派能科技董秘辦回應稱，目前不清楚公司董事長韋在勝被立案調查並留置的具體情況

，後續有進展會及時公告披露。中興新董秘辦也回應稱，除已披露的公告信息外，不了解韋在勝

被立案調查的具體情況。

對於市場關注，中興通訊內部人士則表示：「韋在勝不在本公司擔任任何職務，我們沒有收

到任何權力機關關於此事的相關信息，本公司經營一切正常。」

派能科技現價跌１２％，報６６﹒３１元人民幣。中興通訊則跌１﹒５％，報２７﹒９３元

人民幣。（ｒｙ）

