【人行操作】５月ＬＰＲ不變，機構料房貸利率仍有望進一步下行

《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行公布，５月兩個期限的貸款市場報價利率（ＬＰＲ）

按兵不動，符合市場預期。其中１年期ＬＰＲ為３﹒４５％，連續第九個月持穩，５年期以上

ＬＰＲ為３﹒９５％，連續三個月不變。

儘管本月５年期以上ＬＰＲ並未下調，但房貸利率有望進一步下行。人行上周五（１７日）

取消了全國層面個人住房貸款利率政策下限，調整了購房最低首付比例並下調了各期限品種住房

公積金貸款利率０﹒２５個百分點。東方金誠首席宏觀分析師王青表示，在物價水平偏低、經濟

增長動能有待進一步提振的環境下，政策面的重點是引導企業和居民貸款利率進一步下行，擴大

宏觀經濟總需求，推動物價水平溫和回升。為此，首選的利率工具是ＭＬＦ操作利率保持不動，

通過引導存款利率下調、全面降準等方式，推動ＬＰＲ下調，降低各類貸款利率。考慮到當前房

地產行業的運行態勢，可以引導５年期以上ＬＰＲ報價較大幅度下調，或下調各地首套及二套房

貸利率下限，以此引導居民房貸利率較快下行。

中信證券首席經濟學家明明預計，考慮到政府債供給提速、降成本目標明確，後續量價工具

或均有空間。後續數量端寬貨幣發力以對沖政府債供給壓力的可能性不低，降準、人行購買國債

等工具落地都有可能，ＬＰＲ也有進一步下調的可能性。（ｓｌ）

