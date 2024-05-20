  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
消委會報告
etnet專輯
AH股新聞

20/05/2024 10:57

【人行操作】５月ＬＰＲ不變，機構料房貸利率仍有望進一步下行

　　《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行公布，５月兩個期限的貸款市場報價利率（ＬＰＲ）
按兵不動，符合市場預期。其中１年期ＬＰＲ為３﹒４５％，連續第九個月持穩，５年期以上
ＬＰＲ為３﹒９５％，連續三個月不變。
　　儘管本月５年期以上ＬＰＲ並未下調，但房貸利率有望進一步下行。人行上周五（１７日）
取消了全國層面個人住房貸款利率政策下限，調整了購房最低首付比例並下調了各期限品種住房
公積金貸款利率０﹒２５個百分點。東方金誠首席宏觀分析師王青表示，在物價水平偏低、經濟
增長動能有待進一步提振的環境下，政策面的重點是引導企業和居民貸款利率進一步下行，擴大
宏觀經濟總需求，推動物價水平溫和回升。為此，首選的利率工具是ＭＬＦ操作利率保持不動，
通過引導存款利率下調、全面降準等方式，推動ＬＰＲ下調，降低各類貸款利率。考慮到當前房
地產行業的運行態勢，可以引導５年期以上ＬＰＲ報價較大幅度下調，或下調各地首套及二套房
貸利率下限，以此引導居民房貸利率較快下行。
　　中信證券首席經濟學家明明預計，考慮到政府債供給提速、降成本目標明確，後續量價工具
或均有空間。後續數量端寬貨幣發力以對沖政府債供給壓力的可能性不低，降準、人行購買國債
等工具落地都有可能，ＬＰＲ也有進一步下調的可能性。（ｓｌ）

《說說心理話》與你分享被性騷擾解決辦法，大量真實個案，唔同場所如何提防及應對？► 即睇

返回AH股新聞

上一篇新聞︰20/05/2024 11:02  《Ａ股焦點》齊獲長城人壽舉牌，江南水務、城發環境均升約２％

下一篇新聞︰20/05/2024 10:49  《Ａ股焦點》派能科技董事長被立案調查，股價挫逾一成

其他AH股新聞
More

20/05/2024 11:12  【互換通】彭博即日起升級「互換通」解決方案

20/05/2024 11:11  【提振內房】樓市新政後首周末，深圳樂有家：二手成交漲１１７％

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

中國綠色能源產能過剩？

17/05/2024 07:37

大國博弈

FX MONDAY｜美國通脹數據前瞻 | 歐元中長線向上機會...

13/05/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金