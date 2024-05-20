《大灣區》廣州規劃預留高速磁懸浮線路連接京港澳

《經濟通通訊社２０日專訊》廣州市人民政府辦公廳近日印發《廣州市綜合立體交通網規劃

（２０２３－２０３５年）》，其中在加強鐵路通道建設方面，提出要實現與大灣區各城市中心

１小時互達、與省內城市２小時互達、與鄰近省會城市３小時互達、與國家級城市群主要城市５

－８小時互達。措施包括新增廣州至珠海（澳門）高鐵、廣深高鐵新通道等，以及超前謀劃廣州

與其他超大城市間高速磁懸浮通道布局及實驗線建設，包括預留興建京港澳高速磁懸浮列車的通

道。

《規劃》提出，充分依託國鐵、城際、城市軌道快線、高快速路，構築「十向四聯一環兩縱

三橫」廣州市綜合立體交通網主骨架。在「十向」布局當中，包括廣州至京津冀地區的京港澳通

道和廣州至港澳地區的廣深港通道，兩條通道均會預留１條磁懸浮線路，並會有高速鐵路、高速

高路等。



＊爭取港深西部鐵路延至南沙站，規劃興建５個通用機場＊



此外，《規劃》提出，構建南沙中心區直達大灣區主要城市中心區、重點平台和重大交通樞

紐的半小時交通圈；積極爭取港深西部鐵路延伸至南沙站，建立南沙樞紐與香港的直接交通聯繫

。深化南沙客運港與琶洲港澳客運口岸、穗港客運港等航班聯動，提升「一票式」聯程和「一卡

通」服務水平，穩妥推進粵港澳遊艇自由行。

在機場體系方面，《規劃》提出建設世界一流的國際航空樞紐，除了要推進廣州白雲國際機

場三期擴建工程，建成三個航站樓、五條跑道之外，還規劃建設番禺、增城、南沙、從化、黃埔

等５個通用機場，統籌推進直升機起降點布局，逐步完善飛行服務站等配套設施規劃建設，提升

低空飛行服務保障體系能力，構建城市低空飛行服務網絡。（ｓｌ）

