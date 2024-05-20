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AH股新聞

20/05/2024 15:07

《中國要聞》天貓６１８今晚８時現貨開賣，勞力士首參加價格補貼

　　《經濟通通訊社２０日專訊》內地「６１８」電商購物節開鑼，其中被稱為「史上最簡單實
惠的６１８」的天貓６１８，今晚８時正式啟動，現貨開賣，取消官方預售，主打極致簡單，並
且依舊有官方立減八五折和滿減活動，無需領券，跨店每滿３００元（人民幣．下同）立減５０
元。
　　勞力士Ｒｏｌｅｘ、卡地亞Ｃａｒｔｉｅｒ、ＬＶ等大牌尖貨更首次參加天貓６１８價格補
貼，勞力士「綠水鬼」補貼超萬元。
　　同時，五折會場回歸，會場齊集華為、美的、耐克、ｌｕｌｕｌｅｍｏｎ、優衣庫、
ａｌｅｘａｎｄｅｒｗａｎｇ、蘭蔻、赫蓮娜等品牌，直接五折。
　　２００款百億補貼「全家桶」低至兩折，蘋果、戴森、樂高等大品牌爆款降至年度新低價。
今年天貓６１８還有「折上折」等優惠，例如蘋果ｉＰｈｏｎｅ產品可使用天貓發放的不限量
３００元驚喜券，以原價５９９９元的１２８ＧＢ　ｉＰｈｏｎｅ　１５為例，官方立減
１１００元，疊加３００元天貓驚喜券，到手價僅４５９９元，節省１４００元。
　　此外，天貓超市將在６１８期間放量３萬瓶原價１４９９元５３度飛天茅台。
ＭＯＮＣＬＥＲ、Ｒａｌｐｈ　Ｌａｕｒｅｎ等４萬個全球服飾大牌在天貓６１８期間上新。
（ｓｌ）

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