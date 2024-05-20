【ＦＯＣＵＳ】賴接棒即提「第一島鏈」，「府院」衝突陸續又來

【ＦＯＣＵＳ】暗流湧動的台海，隨著台灣地區領導人周一（２０日）正式交替，迎來新變

數。對最新接棒的賴清德而言，除了背負低得票率「不代表主流民意」的尷尬，立法院上周五

（１７日）上演的「全武行」，更如同未來四年施政舉步維艱的不祥之兆，難怪今早其從反對黨

坐正的立法院長韓國瑜手中接過權力印章時，盡顯心事重重。



＊強調 「不卑不亢，保持現狀」＊



「台獨」標籤濃厚的民進黨迎來史無前例的第三次執政。盡管台灣首季ＧＤＰ錄６﹒５％強

勁增長，但面對地緣及島內政治波譎雲詭，流失逾２５０萬選民票、立委席次減少１０席（失過

半優勢），都勢令今早宣誓正式上任的「賴蕭配」束手縛腳。

在備受關注的就職演說中，賴清德既未如蔡英文２０１６年演說提及「１９９２年……歷史

事實」，也未如４月習馬會提及「中華民族」，而是強調 「不卑不亢，保持現狀」。值得留意

的是，他明言「台灣位居第一島鏈的戰略位置，牽動著世界地緣政治的發展」，是繼蔡英文去年

雙十演講，提及台灣造的「海鯤」潛艇預計２０２５年正式服役後，更明確為當年麥克阿瑟稱台

灣為「永不沉沒的航空母艦」背書，顯然深諳台灣的戰略價值。

他並指，無論是「中華民國」、「中華民國台灣」，或是「台灣」，「名稱都一樣響亮」，

在上周三（１５日）強調「走和平發展的正道，還是走挑釁對抗的邪路，關乎台灣發展前途和台

海和平穩定」的國台辦看來，無疑沒有「嚴肅面對、明確回答」問題。



＊加大制約 ＶＳ 反制約，立會亂鬥＊



不過，眼下最棘手的恐還是來自立法院的大亂鬥。在本屆立法院１１３席中，民進黨僅拿下

５１席，少於國民黨的５３席（另民眾黨獲８席），為時隔１６年再現「三黨不過半」。

早在２月１日立法院長改選當日，志在必得的高雄前市長、２０２０年大選飲恨的韓國瑜，

就手持雨傘以「禿子打傘，無法無天」自嘲，「挑機」意味十足。上周五，國民黨携民眾黨接連

提出多項修法主張，包括將「總統」每年施政報告並即問即答納入法定程序；倡議賦予立法院舉

行聽證

、要求提供資料等調查權；針對聽證會虛偽陳述增訂「藐視罪」等。

關於在野黨「加大制約」和執政黨「反制約」的亂鬥，導致民進黨立委搶走立法院秘書長的

議事資料，民進黨立委摔下主席台頭部著地送院等混亂，恐預示賴清德新政府上任後更多「府院

」衝突陸續又來。（ＺＺ）

