《中國要聞》江西貴溪一小學發生斬人案２死１０傷，女疑犯被捕

《經濟通通訊社２０日專訊》江西貴溪市一間小學發生斬人案。貴溪市公安通報，案件今日
中午１２時許在該市文坊鎮明德小學發生，４５歲姓潘女疑犯持水果刀傷人，造成２死１０傷，
其中６人為輕微擦傷。潘女已被公安機關控制。目前傷員救治、案件偵辦等工作正在進行中。
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20/05/2024 17:28
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