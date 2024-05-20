【聚焦數據】首４月全國稅收降４﹒９％，證券印花稅降５２﹒７％

《經濟通通訊社２０日專訊》財政部公布，１－４月，全國一般公共預算收入８０９２６億

元（人民幣．下同），同比下降２﹒７％，扣除去年同期中小微企業緩稅入庫抬高基數、去年年

中出台的減稅政策翹尾減收等特殊因素影響後，可比增長２％左右。

分中央和地方看，１－４月，中央一般公共預算收入３５２５０億元，同比下降６﹒２％；

地方一般公共預算本級收入４５６７６億元，同比增長０﹒１％。



＊車輛購置稅增６﹒２％，房產稅增１９﹒２％＊



分稅收和非稅收入看，１－４月，全國稅收收入６６９３８億元，同比下降４﹒９％，扣除

特殊因素影響後可比增長０﹒５％左右；非稅收入１３９８８億元，同比增長９﹒４％。

主要稅收當中，印花稅１３５８億元，同比下降１７﹒１％，其中證券交易印花稅３３９億

元，同比下降５２﹒７％。國內增值稅２５７８７億元，同比下降７﹒６％。國內消費稅

６３８５億元，同比增長８﹒３％。車輛購置稅８９８億元，同比增長６﹒２％。土地和房地產

相關稅收中，房產稅１８２２億元，同比增長１９﹒２％；土地增值稅２１５０億元，同比下降

４﹒５％。



＊首４月全國支出增３﹒５％，農林水支出增近１３％＊



１－４月，全國一般公共預算支出８９４８３億元，同比增長３﹒５％。分中央和地方看，

中央一般公共預算本級支出１１２６８億元，同比增長１０﹒５％；地方一般公共預算支出

７８２１５億元，同比增長２﹒６％。

主要支出當中，農林水支出６７３５億元，同比增長１２﹒７％。城鄉社區支出６８８６億

元，同比增長１１﹒５％。債務付息支出３６２３億元，同比增長６﹒８％。文化旅遊體育與傳

媒支出１０７６億元，同比增長５％。科學技術支出２８４２億元，同比增長３﹒６％。衛生健

康支出７１９９億元，同比下降９﹒４％。



＊國有土地使用權出讓收入降逾１０％＊



１－４月，全國政府性基金預算收入１３４８４億元，同比下降７﹒７％。分中央和地方看

，中央政府性基金預算收入１３２６億元，同比增長１１﹒１％；地方政府性基金預算本級收入

１２１５８億元，同比下降９﹒３％，其中，國有土地使用權出讓收入１０５３６億元，同比下

降１０﹒４％。

１－４月，全國政府性基金預算支出２２１９８億元，同比下降２０﹒５％。分中央和地方

看，中央政府性基金預算本級支出４４０億元，同比增長３３﹒８％；地方政府性基金預算支出

２１７５８億元，同比下降２１﹒２％，其中，國有土地使用權出讓收入相關支出１４８９４億

元，同比下降７﹒５％。（ｓｌ）

