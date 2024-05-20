《中國要聞》快手商城６１８今啟動為期４２天，派１０億紅包補貼

《經濟通通訊社２０日專訊》快手商城今日正式開啟６１８購物節，活動長達４２天，直到

６月３０日。玩法與天貓、京東一樣取消預售，現貨開賣，還有１０億元（人民幣．下同）紅包

補貼、１００億流量曝光等，從直播、短視頻、商城╱泛貨架等多個場域協同發力。此外，即日

起至６月１８日，還有跨店每滿３００減６０、最高領１８８８元紅包等優惠。（ｓｌ）

