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AH股新聞

20/05/2024 07:52

《滬╱深股通》貴州茅台為滬股通十大成交活躍股榜首

　　《經濟通通訊社１７日專訊》港交所（００３８８）公布，「滬股通」及「深股通」首十大
成交活躍股如下：
　
　　　　　　　　　　　　　　「滬股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　　　買入金額　　　　賣出金額　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）　（百萬人民幣）　　（百萬人民幣）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　貴州茅台　（６００５１９）　１１２２﹒６０　１０８６﹒１１　　　　　３６﹒４９
　　中國平安　（６０１３１８）　　９５９﹒１０　　５４３﹒５２　　　　４１５﹒５８
　　紫金礦業　（６０１８９９）　　６９３﹒５２　　６２４﹒３８　　　　　６９﹒１４
　　長江電力　（６００９００）　　８３２﹒１４　　２３２﹒３４　　　　５９９﹒８０
　　工業富聯　（６０１１３８）　　４２０﹒６７　　５３６﹒００　　　－１１５﹒３３
　　招商銀行　（６０００３６）　　６１８﹒７５　　３１０﹒８８　　　　３０７﹒８７
　　保利發展　（６０００４８）　　６７１﹒８０　　１４２﹒１０　　　　５２９﹒７０
　　中遠海控　（６０１９１９）　　６１８﹒４５　　１８９﹒３３　　　　４２９﹒１２
　　洛陽鉬業　（６０３９９３）　　４２１﹒３８　　２９７﹒８９　　　　１２３﹒４９
　　中國中免　（６０１８８８）　　３４６﹒７１　　３０５﹒３５　　　　　４１﹒３６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　「深股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　　　買入金額　　　　賣出金額　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）　（百萬人民幣）　　（百萬人民幣）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　寧德時代　（３００７５０）　　９８０﹒２２　　３８５﹒７７　　　　５９４﹒４５
　　美的集團　（０００３３３）　　５９４﹒０２　　６３１﹒２１　　　　－３７﹒１９
　　天孚通信　（３００３９４）　　４０３﹒９１　　４８３﹒２２　　　　－７９﹒３１
　　五糧液　　（０００８５８）　　５３６﹒８２　　２５５﹒８７　　　　２８０﹒９５
　　立訊精密　（００２４７５）　　４６５﹒２８　　２７４﹒６７　　　　１９０﹒６１
　　萬科Ａ　　（０００００２）　　３３５﹒８７　　３８２﹒６９　　　　－４６﹒８２
　　比亞迪　　（００２５９４）　　４０９﹒６９　　２６２﹒５８　　　　１４７﹒１１
　　中際旭創　（３００３０８）　　３１３﹒７１　　２９４﹒６７　　　　　１９﹒０４
　　陽光電源　（３００２７４）　　１９４﹒８７　　４０８﹒６６　　　－２１３﹒７９
　　平安銀行　（０００００１）　　３２７﹒２１　　２７０﹒４０　　　　　５６﹒８１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
（以上數字取小數點後兩個位）

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