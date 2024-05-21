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AH股新聞

21/05/2024 10:08

《駐京專電》何立峰會見沙特財政大臣，就經貿關係交換看法

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》中央財辦主任何立峰２０日在京會見沙特
財政大臣杰德安，雙方就中沙經貿關係、全球經濟治理等議題交換看法。何立峰表示，中國正在
全面推進中國式現代化建設，沙特正在大力實施「２０３０願景」，雙方應圍繞落實兩國領導人
達成的重要共識，加強發展戰略對接，深化多雙邊經貿合作，促進兩國經濟共同發展繁榮。
　　杰德安表示，沙方高度重視發展對華關系，願同中方不斷挖掘各領域務實合作潛力，推動沙
中全面戰略伙伴關系向前發展。
　
＊中國－沙特高級別聯合委員會財金分委會會議舉行＊
　
　　２０日上午，中國－沙特高級別聯合委員會財金分委會第三次會議在北京舉行。財政部部長
藍佛安與沙特財政大臣穆罕默德．杰德安共同主持會議。雙方圍繞宏觀經濟形勢與政策，金融、
稅收、海關和投融資合作，在二十國集團、多邊開發機構和國際金融機構等框架下的合作等議題
進行了討論並達成多項共識，這將進一步推動兩國經濟發展與合作。
　　　對話前，藍佛安與杰德安舉行會談。雙方就共同關心的問題深入交換意見。２０日下午，
中國－沙特高級別聯合委員會財金分委會第三次會議項下中沙金融工商圓桌會在京舉行，雙方共
有１５家機構參與了經驗交流與討論。

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