【大國博弈】商務部：中國新能源「產能過剩論」有悖事實與常理

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》就近段時間，美國一些政客和媒體大肆炒

作中國新能源「產業政策扭曲全球市場」、「產能過剩導致不公平競爭」等論調。商務部政研室

副主任丁維順表示，把中國新能源產品出口多等同於「產能過剩」，既有悖常理與常識，與客觀

事實也是嚴重不符的。＇

商務部政研室副主任丁維順說，一方面，國際貿易的產生與發展，是各國基於不同產業的比

較優勢進行國際分工合作；另一方面，供給和需求的問題要從全球來看，不能只看一國。丁維順

列舉了一組數據：美歐日等發達國家長期向世界大量出口一些產品，美國生產的芯片約８０％用

於出口，德國、日本生產的汽車分別有近８０％、約５０％用於出口，波音、空客生產的大量客

機也是用於出口。就中國而言，２０２３年中國新能源汽車出口量佔總產量的比例僅約

１２﹒７％。

國家發改委產業司副司長霍福鵬指出，在經濟全球化背景下討論產能，應該從供求關係、全

球市場、未來發展三個角度來綜合觀察。從供求關係看，適當的產大於需有利於市場競爭，有利

於企業的優勝劣汰，從而實現一個動態的平衡。從全球市場看，將供需平衡限定在一個國家範圍

內，把各國出口優勢產品等同於「產能過剩」，實質上是否定了比較優勢的客觀性、國際分工的

合理性、經濟全球化的規律性。從未來發展看，當前全球經濟面臨綠色轉型，對於技術先進的綠

色產能需求仍然較大。中國新能源汽車、風電、光伏等綠色產業的發展壯大，正是因應了全球綠

色低碳轉型的需要。

