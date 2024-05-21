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AH股新聞

21/05/2024 11:25

《駐京專電》發改委：持續提升宏觀政策取向一致性評估工作效率

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》國家發改委新聞發言人李超表示，開展宏
觀政策取向一致性評估，是加強宏觀政策統籌協調的重要手段。國家發改委牽頭開展這項工作，
對各部門出台有關政策文件與宏觀政策取向的一致性進行綜合評估，確保各項政策同向發力、形
成合力。近期，重點開展了三方面工作。
　
＊促進政策最終效果符合黨中央決策意圖＊
　
　　第一個方面，優化評估制度頂層設計。在近年來開展一致性評估工作實踐基礎上，進一步完
善評估制度，確定非經濟性政策納入一致性評估的範圍，對評估責任主體、評估標準、評估工作
流程、評估結果運用等予以明確，增強宏觀政策取向一致性，營造穩定、透明、可預期的政策環
境。
　　第二個方面，高質量做好評估工作。針對擬出台的各項政策，根據年度宏觀政策取向，科學
精準評估各類政策的直接和間接影響。對受理接受評估的政策，嚴格按照評估程序徵求意見、研
究論證、溝通協調，推動各部門根據評估意見不斷調整完善政策，確保評估作用充分發揮。
　　第三個方面，加強評估隊伍建設。集中精幹力量成立評估工作專班，推動評估機制高效有序
運轉。推動各個部門不斷提升自評估能力和質效，鼓勵地方積極探索開展宏觀政策取向一致性評
估，對相關工作及時給予指導。推動相關方面在政策制定、出台、落實、調整等各個階段都要保
持與宏觀政策取向的一致性，促進政策最終效果符合黨中央決策意圖。

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