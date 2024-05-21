《中國房產》中指院：４月百城二手樓價格同比跌逾５％，跌幅擴大

《經濟通通訊社２１日專訊》內地二手房「以價換量」行情仍在延續，百城二手房價格繼續

下探。根據中指院的數據，２０２４年４月，內地百城二手房均價環比下跌０﹒７５％，同比下

跌５﹒３８％，跌幅分別較３月分別擴大０﹒１９個百分點、０﹒５８個百分點。

４月，內地十大城市二手房均價環比下跌０﹒８９％，同比下跌５﹒１０％，分別較３月擴

大０﹒３２個百分點、０﹒９３個百分點。環比來看，武漢４月跌幅最大，為１﹒２２％；南京

、北京、上海跌幅亦超１％，杭州、重慶（主城區）、廣州跌幅在０﹒７％－０﹒９％之間，深

圳、天津、成都跌幅相對較小，在０﹒６％－０﹒７％之間。

中指院表示，５月以來多地優化樓市政策，預計後續或將有更多核心城市優化限制性政策，

一線城市或針對不同人群、不同區域、不同面積段優化限購政策，二線城市或全面取消限購政策

；除此之外，核心城市或將加快跟進人行政策，首付比例、房貸利率均有下調空間。當前多個城

市開展「以舊換新」活動，將有利於市場置換改善需求釋放，提升二手房市場活躍度，在「以價

換量」態勢下核心城市二手房成交預計將維持一定規模。（ｌｃ）

