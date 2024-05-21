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AH股新聞

21/05/2024 09:50

《中國房產》中指院：４月百城二手樓價格同比跌逾５％，跌幅擴大

　　《經濟通通訊社２１日專訊》內地二手房「以價換量」行情仍在延續，百城二手房價格繼續
下探。根據中指院的數據，２０２４年４月，內地百城二手房均價環比下跌０﹒７５％，同比下
跌５﹒３８％，跌幅分別較３月分別擴大０﹒１９個百分點、０﹒５８個百分點。
　　４月，內地十大城市二手房均價環比下跌０﹒８９％，同比下跌５﹒１０％，分別較３月擴
大０﹒３２個百分點、０﹒９３個百分點。環比來看，武漢４月跌幅最大，為１﹒２２％；南京
、北京、上海跌幅亦超１％，杭州、重慶（主城區）、廣州跌幅在０﹒７％－０﹒９％之間，深
圳、天津、成都跌幅相對較小，在０﹒６％－０﹒７％之間。
　　中指院表示，５月以來多地優化樓市政策，預計後續或將有更多核心城市優化限制性政策，
一線城市或針對不同人群、不同區域、不同面積段優化限購政策，二線城市或全面取消限購政策
；除此之外，核心城市或將加快跟進人行政策，首付比例、房貸利率均有下調空間。當前多個城
市開展「以舊換新」活動，將有利於市場置換改善需求釋放，提升二手房市場活躍度，在「以價
換量」態勢下核心城市二手房成交預計將維持一定規模。（ｌｃ）

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