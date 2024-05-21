  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watches & ...
etnet專輯
AH股新聞

21/05/2024 08:03

《神州頭條》財經報章頭版摘要：外資連續８個月增持中國債券

　　《經濟通通訊２１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
中國新能源「產能過剩論」有悖事實與常理
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近段時間，美國一些政客和媒體大肆炒作所謂中國新能源「產業政策扭曲全球市場」、「產能過
剩導致不公平競爭」等論調。商務部政研室副主任丁維順表示，把中國新能源產品出口多等同於
「產能過剩」，既有悖常理與常識，與客觀事實也是嚴重不符的。
　
前４個月全國財政收入保持恢復性增長
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
財政部網站２０日發布的４月財政收支運行情況顯示，１－４月，全國一般公共預算收入
８０９２６億元（人民幣．下同），扣除特殊因素影響後繼續保持恢復性增長態勢；全國一般公
共預算支出８９４８３億元，同比增長３﹒５％。
　
超長期特別國債開放個人購買渠道
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
５月２０日，部分銀行面向個人投資者開放３０年期超長期特別國債購買渠道。部分銀行的額度
未等到允許購買時間截止就已售罄。業內人士提示，超長期特別國債久期較長，投資者購買時需
注意記賬式國債與儲蓄國債的區別。
　
　
《上海證券報》
　
中國新能源「產能過剩論」有悖事實與常理
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近段時間，美國一些政客和媒體大肆炒作所謂中國新能源「產業政策扭曲全球市場」、「產能過
剩導致不公平競爭」等論調。商務部政研室副主任丁維順表示，把中國新能源產品出口多等同於
「產能過剩」，既有悖常理與常識，與客觀事實也是嚴重不符的。
　
多地發布製造業高質量發展政策
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
製造業是國家經濟命脈所系。最近，多地發布促進製造業高質量發展的政策，內容涉及產業高端
化、產品高質量、企業高競爭力等方面，為鞏固和增強工業經濟回升向好態勢注入源源不斷的動
能。
　
外資連續８個月增持中國債券
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
人行上海總部日前發布數據顯示，截至４月末，境外機構持有銀行間市場債券４﹒０５萬億元，
約占銀行間債券市場總托管量的２﹒９％。另據國家外匯管理局數據，４月境外投資者淨買入境
內債券、股票分別為１２４７億元和４５１億元人民幣。這已是境外機構投資者連續８個月增持
中國債券。
　
　
《證券時報》
　
前４個月中國財政收入保持恢復性增長
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
財政部２０日發布２０２４年４月財政收支情況。數據顯示，１－４月，全國一般公共預算收入
達８０９２６億元，扣除特殊因素影響後同比增長２％左右。整體來看，前４個月財政收入保持
恢復性增長態勢。
　
四部門聯合發文推進城市全域數字化轉型
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家發改委等四部門２０日發布《推進城市全域數字化轉型的指導意見》指出，推進城市經濟、
治理、生活數字化轉型相互賦能；深入推進數字技術與一二三產業深度融合；加快推進數據產權
、流通交易、收益分配、安全治理等制度建設；有序推動公共數據開放。
　
中國醫療器械企業角逐萬億藍海
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近年來，中國醫療器械產業正在海外市場上演突圍戰。尤其是，不少中國醫療器械企業憑借其差
異化的產品優勢或規模化的成本優勢等，開啟國際化之路，並逐漸透過長期研發創新得以在高端
市場初露崢嶸。（ｌｃ）

【母親節限時優惠】 送價值$288維柏健30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素) ► 火速行動

返回AH股新聞

下一篇新聞︰21/05/2024 08:03  《人行幣策》人民銀行貨幣政策一覽

其他AH股新聞
More

21/05/2024 08:03  《神州數據》中國主要經濟數據一覽

21/05/2024 08:02  《港滬深通》港股總市值３５﹒３萬億元，滬深７４﹒４萬億人民幣

21/05/2024 07:52  《滬╱深股通》貴州茅台為滬股通十大成交活躍股榜首

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

中國綠色能源產能過剩？

17/05/2024 07:37

大國博弈

FX MONDAY｜美國通脹數據前瞻 | 歐元中長線向上機會...

13/05/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金