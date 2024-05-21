《神州頭條》財經報章頭版摘要：外資連續８個月增持中國債券

《經濟通通訊２１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中國新能源「產能過剩論」有悖事實與常理

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近段時間，美國一些政客和媒體大肆炒作所謂中國新能源「產業政策扭曲全球市場」、「產能過

剩導致不公平競爭」等論調。商務部政研室副主任丁維順表示，把中國新能源產品出口多等同於

「產能過剩」，既有悖常理與常識，與客觀事實也是嚴重不符的。



前４個月全國財政收入保持恢復性增長

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財政部網站２０日發布的４月財政收支運行情況顯示，１－４月，全國一般公共預算收入

８０９２６億元（人民幣．下同），扣除特殊因素影響後繼續保持恢復性增長態勢；全國一般公

共預算支出８９４８３億元，同比增長３﹒５％。



超長期特別國債開放個人購買渠道

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５月２０日，部分銀行面向個人投資者開放３０年期超長期特別國債購買渠道。部分銀行的額度

未等到允許購買時間截止就已售罄。業內人士提示，超長期特別國債久期較長，投資者購買時需

注意記賬式國債與儲蓄國債的區別。





《上海證券報》



中國新能源「產能過剩論」有悖事實與常理

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近段時間，美國一些政客和媒體大肆炒作所謂中國新能源「產業政策扭曲全球市場」、「產能過

剩導致不公平競爭」等論調。商務部政研室副主任丁維順表示，把中國新能源產品出口多等同於

「產能過剩」，既有悖常理與常識，與客觀事實也是嚴重不符的。



多地發布製造業高質量發展政策

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製造業是國家經濟命脈所系。最近，多地發布促進製造業高質量發展的政策，內容涉及產業高端

化、產品高質量、企業高競爭力等方面，為鞏固和增強工業經濟回升向好態勢注入源源不斷的動

能。



外資連續８個月增持中國債券

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人行上海總部日前發布數據顯示，截至４月末，境外機構持有銀行間市場債券４﹒０５萬億元，

約占銀行間債券市場總托管量的２﹒９％。另據國家外匯管理局數據，４月境外投資者淨買入境

內債券、股票分別為１２４７億元和４５１億元人民幣。這已是境外機構投資者連續８個月增持

中國債券。





《證券時報》



前４個月中國財政收入保持恢復性增長

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財政部２０日發布２０２４年４月財政收支情況。數據顯示，１－４月，全國一般公共預算收入

達８０９２６億元，扣除特殊因素影響後同比增長２％左右。整體來看，前４個月財政收入保持

恢復性增長態勢。



四部門聯合發文推進城市全域數字化轉型

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國家發改委等四部門２０日發布《推進城市全域數字化轉型的指導意見》指出，推進城市經濟、

治理、生活數字化轉型相互賦能；深入推進數字技術與一二三產業深度融合；加快推進數據產權

、流通交易、收益分配、安全治理等制度建設；有序推動公共數據開放。



中國醫療器械企業角逐萬億藍海

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近年來，中國醫療器械產業正在海外市場上演突圍戰。尤其是，不少中國醫療器械企業憑借其差

異化的產品優勢或規模化的成本優勢等，開啟國際化之路，並逐漸透過長期研發創新得以在高端

市場初露崢嶸。（ｌｃ）

