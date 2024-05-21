《神州經脈》青年失業率下降，ＡＩ大模型掀價格戰，短劇開始備案

《神州經脈》滬深股市今日（２１日）低開低走，有色股集體回調，銀行及煤炭股撐市，滬

綜指最終收跌０﹒４％，止步三連升，報３１５７﹒９７點，深成指及創業板指均收跌０﹒７％

。兩市全日成交大縮水，僅７９９３億元（人民幣．下同），按日減少２０％。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２３７０，較上個交易日４時３０分收盤

價跌５０點子，三連跌，創５月１４日以來一周新低，全日在７﹒２３３０至７﹒２４１９之間

波動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１０６９，較上個交易日跌２７點子，創２月２８日以

來近三個月新低，與市場預測偏離擴大至近１３００點，上個交易日報７﹒１０４２。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家統計局今日公布４月份分年齡組失業率數據。４月份，全國城鎮不包含在校生的１６

－２４歲勞動力失業率為１４﹒７％，較３月的１５﹒３％下降０﹒６個百分點；不包含在校生

的２５－２９歲勞動力失業率為７﹒１％，亦較３月下降０﹒１個百分點；不包含在校生的３０

－５９歲勞動力失業率則為４％，也較３月時下降０﹒１個百分點。國家統計局上周五（１７日

）公布，４月份全國城鎮調查失業率為５％，比上月和上年同月均下降０﹒２個百分點。



２﹒ 內地ＡＩ行業掀減價戰，阿里巴巴旗下阿里雲宣布通義千問主力模型Ｑｗｅｎ－Ｌｏｎｇ

降價９７％，這款模型最高支持１千萬ｔｏｋｅｎｓ長文本輸入，降價後約為ＧＰＴ－４價格的

１╱４００。百度智能雲亦宣布文心大模型兩大主力模型全面免費，涉及今年３月推出的兩款輕

量級大模型ＥＲＮＩＥ Ｓｐｅｅｄ、ＥＲＮＩＥ Ｌｉｔｅ，支持８Ｋ和１２８ｋ上下文長度

。此前在５月１５日，字節跳動宣布豆包通用模型Ｐｒｏ １２８ｋ版模型推理輸入價格為

０﹒００５元╱千Ｔｏｋｅｎｓ，豆包通用模型Ｐｒｏ ３２ｋ版模型推理輸入價格為

０﹒０００８元╱千Ｔｏｋｅｎｓ，價格相比同行業降低９９％。



３﹒ 人民銀行提振內房新政陸續在各城市落地，《財聯社》引述湖北武漢多家銀行個人貸款部

門指出，有銀行已開始執行首套房首付１５％、二套房首付２５％，首套房貸利率亦由

３﹒５５％降為３﹒２５％，而二套房貸利率目前為３﹒３５％。《界面新聞》亦報道指，中國

人民銀行武漢分行已發布通知，將首套住房貸款利率下限調整至ＬＰＲ－７０基點，即

３﹒２５％，是人行新政下首個實施降息政策的城市。此前武漢首套房個人按揭利率下限為

ＬＰＲ－４０基點，即３﹒５５％。



４﹒ 短劇行業正迎來「最嚴新規」，據《澎湃新聞》報道，近日各平台紛發布有關短劇備案相

關細則。微信方面指，５月２７日起製作成本低於３０萬元的微短劇需提交成本配置比例報告，

經審核後獲得備案號。抖音也向短劇開發者和作者發布通知，５月３０日前所有已上線播出的短

劇需按照模板準備材料，平台在５月２３日開放上傳入口；６月１日起新上線短劇，需填寫成本

配置比例情況報告表和片酬承諾書，將材料上傳到抖音後再由平台統一向省級廣電備案。快手公

告稱，６月１日起，無備案號的微短劇禁止在平台經營推廣。現有微短劇小程序開發者需要在５

月３０日前完成審核系統接入工作。



５﹒ 國家新聞出版署發布５月國產網絡遊戲審批信息，共９６款遊戲獲批，網易、騰訊這些遊

戲大廠均榜上無名，愷英網絡的《百工靈》，中青寶的《米拉加爾戰記》，中國移動旗下咪咕互

娛的《貓王爭霸》，阿里旗下靈犀互娛的《神探詭事錄》等在列。另外，由騰訊代理發行的

Ｎｅｏｐｌｅ《地下城與勇士：起源》（又稱《ＤＮＦ手遊》）今早９時正式開啟國服，但因有

大量玩家湧入躋爆伺服器導致部分玩家無法登陸，而要於９時４５分停機更新，約一個半小時後

修復完畢。《ＤＮＦ手遊》方面對所有玩家作出了金幣及道具等補償。



６﹒ 國家發改委新聞發言人李超表示，從三方面推進超長期特別國債支持「兩重」建設準備工

作，待國債資金到位後即可加快建設。「兩重」建設是指國家重大戰略實施及重點領域安全能力

的相關建設。去年中國增發１萬億元國債專門用於支持以京津冀為重點的華北地區等災後恢復重

建，以及提升防災減災救災能力，相關資金已於今年２月前全部下達到各地方。另外，李超表示

，據有關方面不完全統計，部分家電企業、汽車企業已公布的以舊換新補貼計劃金額超過１５０

億元；多家電商平台與生產企業合作投入超過１００億元開展以舊換新促銷活動。



７﹒ 國家發改委新聞發言人李超表示，１－４月份，全國規上工業發電２９３２９億千瓦時，

同比增長６﹒１％；４月份發電６９０１億千瓦時，增長３﹒１％。１－４月份，全國全社會用

電量同比增長９％；４月份，全社會用電量同比增長７％。此外，１－４月份，國家發改委共審

批核准固定資產投資項目５０個，總投資３２０７億元，主要集中在高技術、水利等行業；其中

，４月份審批核准２０個，總投資１１５２億元。



８﹒ 內媒報道指，今年以來全國多地發布網約車行業風險預警，公開提醒慎入網約車行業，指

網約車運力已趨於飽和，或者遠超實際需求。來自交通運輸管理部門的數據顯示，在眾多網約車

平台中，有的平台沒有開展經營，有的平台接入車輛低於５０輛，有的平台日均單量小於

１０００單；網約車從業人員的經營狀況同樣不樂觀，多地網約車單車日均接單量不超過２０單

，單均營收在２０元左右，單車日均收入僅２００多元。（ｓｌ）

