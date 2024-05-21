《鍾之日記》阿里百度掀減價，理想汽車開倒車

《鍾之日記》５月２１日，香港天氣：雨。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



連升多日的香江魚缸今日急吐，恒指大跌４１５點或２﹒１％，收報１９２２０點；國指跌

２﹒１％，科指挫３﹒７％。成交１５０５﹒８３億元。

祖國股市今日亦止步三連升，指數低開低走，有色股集體回調，銀行及煤炭股撐市，滬綜指

最終收跌０﹒４％，報３１５７﹒９７點，深成指及創業板指均收跌０﹒７％。兩市全日成交大

縮水，僅７９９３億元人民幣，按日減少２０％。



＊大模型價格戰開打，百度阿里競相降價＊



內地ＡＩ大模型掀減價戰。上周字節跳動宣布豆包通用模型推理輸入價比同行便宜９９％後

，今日阿里（０９９８８）也宣布旗下大模型降價。當豆包主力模型在企業市場的定價降為

０﹒０００８元（人民幣．下同）╱千ｔｏｋｅｎｓ，阿里雲直接給出了更低的價格，通義千問

主力模型Ｑｗｅｎ－Ｌｏｎｇ輸入價減至０﹒０００５元╱千ｔｏｋｅｎｓ，降幅達９７％。

早前字節旗下火山引擎總裁譚待說，大模型「捲」價格，將助力企業以更低成本加速業務創

新。今日火山引擎也就阿里大模型減價表示歡迎，認為可共同助力企業探索ＡＩ轉型，加速大模

型應用場景落地。

更「捲」的是，百度（０９８８８）智能雲緊接宣布文心大模型兩大主力模型免費，涉及今

年３月推出的ＥＲＮＩＥ Ｓｐｅｅｄ、ＥＲＮＩＥ Ｌｉｔｅ，支持８Ｋ和１２８ｋ上下文長

度。阿里雲智能集團資深副總裁、公共雲事業部總裁劉偉光表示：「這次大幅降低大模型推理價

格，就是希望加速ＡＩ應用的爆發。預計未來大模型ＡＰＩ的調用量，會有成千上萬倍的增長。

」

不過，有業內人士表示，大模型「捲」價格是一把雙刃劍，價格降低有利於產業普及和推廣

，但如果價格低於企業實際成本，將擾亂市場。

今日百度收挫４﹒３％，阿里巴巴亦跌１﹒１％。



＊首季業績不理想，理想股價大插１９％＊



２０２３年實現全年盈利的理想汽車（０２０１５），２０２４年一季度就變臉，經營虧損

達５﹒８億元，該公司在２０２３年同期經營利潤為４億元，２０２３年第四季度經營利潤高達

３０億元。２０２４年一季度，理想汽車自由現金流也由２０２３年同期的６７億元轉為負５１

億元。

理想汽車財務數據劇烈變化與市場競爭環境有關。２０２４年一季度新能源車型銷量大多出

現環比下滑，車企為了提振銷量還先後發起價格戰。理想汽車自身亦遭遇波折。在３月１日發布

首款純電動旗艦車型ＭＥＧＡ，上市後即陷入輿論風波和水軍攻擊，銷量沒有達到預期。

按照規劃，除ＭＥＧＡ和Ｌ系列２０２４款，理想汽車新車型還包括Ｌ６以及三款純電動產

品。５月２０日，理想汽車董事長兼ＣＥＯ李想在業績會上稱，除ＭＥＧＡ外，其他純電動車型

將推遲至２０２５年上市。

理想首季純利按年大減３６％，遭多間大行大幅下調目標價，股價急插，收市重創１９％，

為表現最差藍籌。同業亦受累，小鵬（０９８６８）瀉１０﹒５％、蔚來（０９８６６）跌６％

、比亞迪（０１２１１）挫４﹒４％、吉利（００１７５）挫３﹒８％。



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