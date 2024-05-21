《中國要聞》農夫山泉報案並起訴網傳２０條謠言

《經濟通通訊社２１日專訊》農夫山泉（０９６３３）微信公眾號昨日發文，將網上流傳的

２０條關於公司和創始人鐘睒睒的謠言匯總，並一一回應。農夫山泉表示，已啟動向公安機關報

案、向人民法院提起訴訟的相關工作。

今年２月，娃哈哈集團創始人宗慶後因病醫治無效，此後，網絡開始流傳有關娃哈哈和農夫

山泉的「恩怨史」，稱「鐘睒睒早年是娃哈哈的代理商，因串貨被取消代理商資格，之後模仿娃

哈哈成立農夫山泉」，指責鐘睒睒的行為是「現代版的農夫與蛇」。

對此，農夫山泉發文稱，鐘睒睒從未在娃哈哈公司領薪，更不存在因竄貨行為被開除之事。

鐘睒睒創辦農夫山泉完全是臨時起意的拍腦袋項目，並不針對任何人或者企業。

文章提及，從創立至今，農夫山泉從未有過因與娃哈哈相互競爭而產生的任何一筆罰款。農

夫山泉從未雇傭水軍誣陷娃哈哈，從未要求商店禁售娃哈哈，從未降價打擊娃哈哈。



＊沒有在開曼群島註冊或被外資控制的公司＊



而對於「農夫山泉不是中國公司、註冊地在開曼群島、被外資控制，每買一瓶農夫山泉都會

成為美國射向中國的子彈」、「鐘睒睒卸任法人代表、跑路」等說法，農夫山泉回應稱，農夫山

泉股份有限公司（即上市公司主體）為依據中國法律設立並登記註冊在中國杭州市西湖區的公司

。企業主管機關為浙江省市場監督管理局。迄今為止，農夫山泉及養生堂集團體內沒有一家在開

曼群島註冊或被外資控制的公司。農夫山泉於２０２０年在香港上市。上市前沒有任何外資成分

。上市後，流通部分在港股市場可自由交易，但比例較小。

農夫山泉又表示，浙江農夫實業發展有限公司是農夫山泉下屬的一家子公司。農夫山泉於

２０２４年２月２３日向工商提交申請，更換子公司的法人代表，２月２７日核准，為正常的人

事調整。目前鐘睒睒仍然是農夫山泉股份有限公司的法定代表人。此外，自創辦以來，農夫山泉

從未偷稅漏稅。

另外，對於如「農夫山泉企業標準不如自來水標準」、「給日本捐款５０００萬、給哈佛大

學捐款１億」等消息，農夫山泉表示，農夫山泉企業標準不如自來水標準源自２０１３年的虛假

新聞報道，事件已經通過農夫山泉新聞發布會和官方媒體辟謠。而上述捐款消息則純屬捏造。

農夫山泉指，比流量重要的是真相，是基於事實本身的善惡是非判斷。公司將追究惡意造謠

者的法律責任。（ｌｃ）

