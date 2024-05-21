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AH股新聞

21/05/2024 09:44

《駐滬專電》上金所上調黃金、白銀合約的保證金比例和漲跌停板

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２１日上海專電》隨著黃金、白銀、銅價格昨日（２０日）
＿創下歷史高點上海黃金交易所上調黃金、白銀多個合約的保證金比例和漲跌停板。
　　上金所昨日發布公告稱，自５月２１日（星期二）收市清算時起，Ａｕ（Ｔ＋Ｄ）、ｍＡｕ
（Ｔ＋Ｄ）、Ａｕ（Ｔ＋Ｎ１）、Ａｕ（Ｔ＋Ｎ２）、ＮＹＡｕＴＮ０６、ＮＹＡｕＴＮ１２等
黃金合約的保證金比例從９％調整為１０％，下一交易日起漲跌幅度限制從８％調整為９％；白
銀Ａｇ（Ｔ＋Ｄ）合約的保證金比例從１２％調整為１３％，下一交易日起漲跌幅度限制從
１１％調整為１２％。
　　當日，在現貨市場上，上金所黃金（Ｔ＋Ｄ）價格收市報５７４元（人民幣．下同）╱克，
漲幅２﹒５３％，而白銀（Ｔ＋Ｄ）價格收市８２２９元╱千克，漲幅８﹒３３％。
　　在期貨市場上，黃金期貨主力合約收盤５７８﹒８４元╱克，漲幅２﹒８１％；白銀主力合
約觸及漲停，漲幅８％，報８２１１元╱千克。
　　上海能源交易中心的國際銅期貨價格一度觸及７％漲停價７９６７０元╱噸，創出國際銅期
貨２０２０年掛牌上市以來最高成交價。

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