《中國要聞》王毅與哈薩克總統、外長會談，兩國擴經貿合作發展

《經濟通通訊社２１日專訊》據中國外交部消息，哈薩克總統托卡耶夫周一（２０日）在阿

斯塔納會見中國外交部長王毅。

托卡耶夫稱，哈薩克是中國可以永遠信賴的好夥伴，願同中方密切高層交往，加強共建一帶

一路倡議同中間運輸走廊建設的戰略對接，推動兩國經貿、人文合作取得更大發展，在國際問題

上開展更加密切高效的協作。

王毅說，兩國元首去年共同確立了構建中哈命運共同體這一新的奮鬥目標，中方願支持哈方

經濟發展多元化，推進電子商務、新能源、人工智能等新興產業合作。中方願同哈方在聯合國、

上合組織、中國－中亞機制、亞信等多邊框架下加強戰略協作，樂見哈方在國際和地區舞台上發

揮更大作用。

當日，王毅還同哈薩克副總理兼外長努爾特列烏會談並共同會見記者。



＊中哈推進電子商務、油氣資源等合作＊



王毅表示，中方支持擴大兩國經貿投資合作，期待雙方盡快就新版投資保護協定達成一致，

希望哈方提供良好營商環境，便利中國企業在哈投資興業。中方願同哈方加強油氣資源等領域合

作，繼續提升聯通效率和質量。支持兩國拓展旅遊合作，密切地方和人文交流，增進民心相通。

努爾特列烏表示，加強對華友好是哈薩克斯坦的外交優先方向，這符合兩國人民根本利益，

也有利於地區和平安全。哈方願同中方一道，推動兩國關係繼續快速發展，密切議會、地方交往

，拓展經貿、農業等各領域務實合作，深化旅遊合作和人文交流。

會談後，雙方簽署了對成立中哈合作委員會協定進行修改和補充的議定書。

