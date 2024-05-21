《ＡＩ熱潮》阿里雲降價，百度即宣布文心大模型兩款主力模型免費

《經濟通通訊社２１日專訊》內地ＡＩ行業掀減價戰，百度（０９８８８）智能雲最新宣布

文心大模型兩大主力模型全面免費，涉及今年３月推出的兩款輕量級大模型ＥＲＮＩＥ

Ｓｐｅｅｄ、ＥＲＮＩＥ Ｌｉｔｅ，支持８Ｋ和１２８ｋ上下文長度。

今日早些時候，阿里（０９９８８）旗下阿里雲宣布通義千問主力模型Ｑｗｅｎ－Ｌｏｎｇ

降價９７％，這款模型最高支持１千萬ｔｏｋｅｎｓ長文本輸入，降價後約為ＧＰＴ－４價格的

１╱４００。

阿里雲智能集團資深副總裁、公共雲事業部總裁劉偉光表示：「這次大幅降低大模型推理價

格，就是希望加速ＡＩ應用的爆發。預計未來大模型ＡＰＩ的調用量，會有成千上萬倍的增長。

」



＊火山引擎歡迎友商降價：助力企業探索ＡＩ轉型＊



事實上，大模型行業內近期掀起一輪價格戰。５月１５日，字節跳動宣布豆包通用模型

Ｐｒｏ １２８ｋ版模型推理輸入價格為０﹒００５元（人民幣．下同）╱千Ｔｏｋｅｎｓ，豆

包通用模型Ｐｒｏ ３２ｋ版模型推理輸入價格為０﹒０００８元╱千Ｔｏｋｅｎｓ，其價格相

較於同行業降低了９９％。

字節跳動旗下雲服務平台火山引擎的相關負責人，今日就阿里通義大模型減價表示歡迎，認

為可共同助力企業以更低成本探索ＡＩ轉型，加速大模型應用場景落地。

前段時間，智譜ＡＩ也調整了旗下入門級大模型ＧＬＭ－３－Ｔｕｒｂｏ（上下文長度

１２８ｋ）的價格，從０﹒００５元╱千ｔｏｋｅｎｓ降低到０﹒００１元╱千ｔｏｋｅｎｓ。

（ｒｙ）

