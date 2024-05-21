《中國監管》抖音快手微信齊發通知：微短劇須獲備案號後方可播出

《經濟通通訊社２１日專訊》短劇行業正迎來「最嚴新規」，據《澎湃新聞》報道，近日各

平台紛發布有關短劇備案相關細則。微信方面指，從５月２７日起，製作成本低於３０萬元（人

民幣．下同）的微短劇需提交成本配置比例報告，經審核後獲得備案號。

抖音也向短劇開發者和作者發布通知，５月３０日前所有已上線播出的短劇需按照模板準備

材料，平台在５月２３日開放上傳入口。６月１日起新上線短劇，需填寫成本配置比例情況報告

表和片酬承諾書，將材料上傳到抖音後再由平台統一向省級廣電備案。

快手公告稱，６月１日起，無備案號的微短劇禁止在平台經營推廣。平台將對微短劇作品進

行審核，開發者躲避╱對抗相關要求，或被平台採取封禁小程序的方式進行處理。現有微短劇小

程序開發者需要在５月３０日前完成審核系統接入工作。



＊微短劇按投資額分三類分層審核＊



《關於微短劇備案最新工作提示》已在全國范圍多個省市實施，據備案提示，各平台要將目

前未經備案上線播出的微短劇相關訊息，於５月３１日前報所屬地省級廣電主管部門備案。從６

月１日起，未經審核且備案的微短劇不得上網傳播。

值得留意的是，微短劇按投資額被分為三類，採取分類分層審核：投資額度在１００萬元以

上的「重點微短劇」歸廣電總局管理，３０萬元到１００萬元之間的「普通微短劇」歸省級廣電

部門管理，３０萬元以下的「其他微短劇」歸平台管理。（ｒｙ）

