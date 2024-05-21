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AH股新聞

21/05/2024 11:35

《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒４１％，遊戲股升貴金屬回調

　　《經濟通通訊社２１日專訊》滬深股市今日低開低走，半日跌０﹒４１％，報
３１５８﹒０３點，深成指跌０﹒５６％，創業板指跌０﹒６２％。兩市半日錄得５１３７億元
（人民幣．下同）成交，較上日（２０日）同時段成交減少２１﹒５％。遊戲、復合銅箔板塊逆
市上漲，黃金、有色金屬見回吐。
　　黃金概念、有色金屬經過昨天大漲後，今早顯著回調，指數跌幅均逾３％。不過，國際銅價
上漲及訂單飽滿，覆銅板龍頭公司建滔積層板（０１８８８）再發漲價函，加上券商看好行業處
上行期，認為上遊廠商能夠取得更強的議價能力，相對下遊有望實現更快的產值增長、更高的毛
利率表現，銅箔概念半日漲３﹒２％。英聯股份（深：００２８４６）、沃格光電
（滬：６０３７７３）升停。
　　總體上個股跌多漲少，兩市超３７００隻個股下跌，遊戲股逆市升，指數升幅超１％。國家
新聞出版署發布５月國產網絡遊戲審批信息，共９６款遊戲獲批，愷英網絡
（深：００２５１７）、中青寶（深：３０００５２）在列，兩大遊戲巨頭網易（０９９９９）
、騰訊（００７００）榜上無名。
　　此外，豬肉股盤中拉升，正虹科技（深：０００７０２）二連漲停；旅遊股先跌後回，長白
山（滬：６０３０９９）實現２連板。（ｒｙ）

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