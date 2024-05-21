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AH股新聞

21/05/2024 15:07

《Ａ股行情》滬指收跌０﹒４％止三連升，成交縮水不足８０００億

　　《經濟通通訊社２１日報道》滬深股市今日低開低走，有色股集體回調，銀行及煤炭股撐市
，滬綜指最終收跌０﹒４％，止步三連升，報３１５７﹒９７點，深成指及創業板指均收跌
０﹒７％。兩市全日成交大縮水，僅７９９３億元（人民幣．下同），按日減少２０％。
　　黃金、白銀、銅價格昨日（２０日）創下歷史高點，上海黃金交易所迅即上調黃金、白銀多
個合約的保證金比例和漲跌停板，有色股今日集體回調，黃金股跌幅居前，赤峰黃金
（滬：６００９８８）、湖南黃金（深：００２１５５）收挫６％。
　　官媒引述專家表示，在經濟企穩向好以及房地產一攬子政策措施落地等因素影響下，ＬＰＲ
下降的緊迫性和必要性有所下降，但仍有下行空間，預計人行將繼續降低ＭＬＦ利率等政策利率
，引導銀行降低存款利率，推動ＬＰＲ有序下行。銀行股逆市向好，平安銀行（深
０００００１）升１﹒５％，中國銀行（滬：６０１９８８）升０﹒８９％，工商銀行
（滬：６０１３９８）升０﹒７％。（ｃｔ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３６７６﹒１６　－０﹒４０　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３１５７﹒９７　－０﹒４２　　　　３４６６﹒００　　
　　上證Ａ股指數　　３３１０﹒３７　－０﹒４２　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　９６８１﹒６６　－０﹒７１　　　　４５２７﹒００　　
　　深圳創業板指數　１８６１﹒４８　－０﹒７７　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２５６﹒９５　　－０﹒２９　　　　　１﹒１１　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１３６﹒８０　＋０﹒０９　　　　　０﹒８３　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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